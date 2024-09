L’expression hilarante de ce chiot quand il découvre que ses propriétaires ont oublié de verrouiller sa cage (vidéo)

Carly Hankins et son mari sont partis faire des courses en laissant leur jeune Golden Retriever nommé Otis dans sa cage. Néanmoins, contrairement à d’habitude, ils ont oublié de verrouiller celle-ci, ce qui a permis au canidé de sortir. Le toutou n’en revenait pas de voir qu’il était libre et en a profité.

Otis n’est pourtant pas contre le fait de rester dans son box, affirmaient ses maîtres. En effet, il a été habitué très jeune à rester dedans par moment et n’associe donc pas cela à quelque chose de négatif. Il n’a d’ailleurs jamais tenté d’en sortir, même quand ses maîtres étaient absents.

Un pas vers la liberté

Un jour, Carly et son conjoint se sont absentés en oubliant de verrouiller la porte de la cage : « Otis dormait et bougeait, puis la cage s'est ouverte » déclarait Carly à Newsweek. Elle a découvert cela en visionnant la caméra de surveillance à son retour des courses. La présence d’Otis dans les escaliers l’avait alertée, car ce n'était évidemment pas là où il devait se trouver.

Pensant d’abord que le chiot s’était échappé, elle a réalisé l'oubli de son époux en regardant les images. Otis avait simplement saisi l’opportunité en découvrant qu’il pouvait sortir : « Il s'est rendu compte qu'il était libre » déclarait sa maîtresse, et son minois pouvait en témoigner. Dans la vidéo, partagée par la suite sur TikTok, le chien réalise qu’il peut toucher le parquet, contrairement à d’habitude, puis il se lève et constate alors qu’il est dans la maison.

Il se dirige ensuite vers la fenêtre et guette ce qui se passe à l’extérieur. La vidéo se coupe à cet instant et heureusement, le toutou libre n’a pas fait de dégâts ensuite. Il s’est simplement amusé avec ses jouets et ses propriétaires sont rentrés 15 minutes plus tard.

Le clip a beaucoup amusé la toile et les internautes se sont donné rendez-vous dans la section des commentaires. Beaucoup ont affirmé que le pire avait été évité : « Un chiot avec un libre arbitre non surveillé est terrifiant » plaisantait une personne, « La façon dont il regarde par la fenêtre pour comploter » écrivait quelqu’un d’autre. Pourtant, le canidé est resté sage, car il est « un très bon chiot » selon sa propriétaire.