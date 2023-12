L'amour d'une famille transforme une chienne sans poil et mal en point qu'elle a découverte attachée à sa clôture

Quel chemin que celui que Princess a parcouru. Cette chienne était dans un état des plus tristes il y a quelques années, mais un couple a tout fait pour la sauver et lui offrir une vie heureuse.

Nichole avait reçu un message surprenant de la part d’une connaissance. « Ce chien est littéralement sur ta clôture », lui annonçait cette dernière, photo à l’appui. Une jeune chienne extrêmement maigre et sans poil était effectivement attachée à l’extérieur de sa maison. Elle et son fiancé lui ont vite porté secours.

Le couple l’a recueillie, puis emmenée chez le vétérinaire. « Elle avait 40°C de fièvre, la gale, pas de poils, des vers et des coupures partout sur le corps », raconte Nichole à The Dodo. Elle ajoute que la chienne était assez jeune, mais qu’elle avait très probablement déjà donné naissance à plus d’une portée.

Nichole et son compagnon l’ont appelée Princess. Ils étaient prêts à l’adopter sur le champ, mais ils devaient se montrer patients. Le service local de contrôle des animaux, relevant de la police, devait d’abord la prendre en charge, le temps de l’enquête.



Quelques jours plus tard, Princess est revenue auprès du couple, qui a ainsi pu officialiser son adoption. C’était le début de la nouvelle vie de cette chienne qui était si triste et abattue.



Nouveau départ

Son chagrin s’est peu à peu estompé à mesure qu’elle s’acclimatait à sa nouvelle maison. Son poil a commencé à repousser et elle reprenait progressivement du poids. Elle s’est vite attachée à ses adoptants et aux autres chiens de la famille, des Bull Terriers.

Aujourd’hui, des années après son sauvetage, Princess est totalement méconnaissable. Elle est en pleine forme et heureuse, même si elle doit recevoir un traitement à vie à cause d’infections chroniques de la vessie.

Princess est entourée de personnes et de congénères qui l’aiment et sont aux petits soins avec elle. Elle n’a plus grand-chose à voir avec la chienne livrée à elle-même, en grande souffrance et à la merci des éléments qu’elle était jusqu’à sa rencontre avec Nichole et son fiancé.

