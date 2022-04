"Je ne pouvais pas y croire" : il découvre la raison hilarante pour laquelle l'alarme de son téléphone ne le réveillait pas ! (Vidéo)

Cela faisait une semaine qu’Alexandre arrivait systématiquement en retard au travail parce que son réveil ne sonnait pas. Pourtant, il s’assurait toujours de le programmer la veille. Il était loin de se douter que sa chienne y était pour quelque chose.

Alexandre Lima vit au Brésil avec sa femme et leur jeune chienne Dory. Tout allait bien pour le jeune homme, jusqu’à ce qu’il se mette à faire des grasses matinées totalement involontaires, alors qu’il devait travailler.

Pendant près d’une semaine, il ne parvenait pas à se lever suffisamment tôt pour se rendre au travail à l’heure voulue. Le soir, il programmait bien le réveil sur son smartphone, mais il ne l’entendait pas sonner le matin. Alexandre Lima ne comprenait pas. Il pensait tout d’abord qu’il désactivait lui-même l’alarme dans son sommeil, sans s’en rendre compte, mais ce n’était pas le cas. Le responsable, ce n’était pas lui, mais un autre membre de la petite famille.

Il a fini par découvrir l’origine du problème et l’identité du « coupable ». Ce n’était autre que sa chienne Dory.



Dory Amora / Instagram

Un matin, il s’est réveillé suffisamment tôt pour surprendre l’adorable chiot à la robe noir et blanc en flagrant délit. Le réveil a bien sonné, mais la chienne s’est rapidement jetée sur le téléphone pour stopper l’alarme en lui donnant quelques coups de museau et léchouilles.

« Je me suis réveillé et j’ai vu Dory lécher le téléphone. Je ne pouvais pas y croire », raconte Alexandre Lima à The Dodo. Lui et sa femme ont pu filmer la chienne pendant qu’elle éteignait le réveil, et la vidéo a été postée sur Instagram.

« Comment pourrais-je lui en vouloir »

Il l’a même montrée à son employeur pour lui expliquer ses retards, et ce dernier l’a plutôt bien pris et s’en est amusé.

Alexandre Lima pense que Dory associe le réveil au départ de ses propriétaires. « Sans l’alarme, nous resterions avec elle plus longtemps ».

Depuis, il pose son téléphone sur une étagère, hors de portée de sa chienne, à laquelle il ne tient pas du tout rigueur : « Comment pourrais-je lui en vouloir ? Regardez son visage. Elle est tellement fière d'elle-même ».