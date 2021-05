En promenade dans un parc, ce couple ne s’attendait absolument pas à rencontrer le fils de leur chien

Les retrouvailles entre un chien et son père ont eu lieu totalement par hasard, à près de 2800 kilomètres du refuge où ils avaient été adoptés chacun de son côté quelques semaines plus tôt. Il s’est ensuite avéré qu’un 3e membre de la famille vivait, lui aussi, dans le secteur.

En janvier dernier, Tara Derington, 30 ans, était en train de promener son chien Leo près de chez elle, du côté de l’Upper West Side à New York. Elle avait adopté le canidé le mois précédent auprès d’un refuge texan, le Dr. Dolittle’s Rescue Ranch à McAllen, rapporte Fox News.

Au même endroit et au même moment, Jason Hellerstein et sa compagne Mattie Kahn promenaient Marvin. En se croisant, les 2 quadrupèdes se sont immédiatement arrêtés pour se faire mutuellement la fête. D’ordinaire, d’après leurs maîtres respectifs, ces chiens étaient plutôt méfiants envers leurs congénères.

© Stephen Yang

Tara Derington raconte que Leo se comportait avec l’autre quadrupède comme s’ils se connaissaient : « Ils étaient très excités, très affectueux l’un envers l’autre ». En fait, c’était bien le cas.

Jason Hellerstein et Mattie Kahn avaient, eux aussi, adopté Marvin au Dr. Dolittle’s Rescue Ranch au Texas. Leur chien n’est autre que le père de Leo.

© Stephen Yang

Une incroyable histoire de retrouvailles familiales

Le couple avait commencé à chercher un chien à adopter en août dernier. Jason et Mattie étaient instantanément tombés sous le charme de Marvin en consultant le site du refuge de McAllen. Lui et Leo y avaient été amenés par leur ancien propriétaire, car la résidence où il habite impose un quota maximum d’animaux de compagnie par locataire.

Les 2 chiens avaient ensuite été adoptés quasiment en même temps par Tara Derington et par le couple, et transportés à New York dans le même véhicule. L’autre fils de Marvin, Murray, était arrivé au refuge un peu plus tard. Il se trouve que lui aussi a été adopté par une New-yorkaise, et pas n’importe laquelle ; Anne Sachs, une amie de Tara Derington.

© Stephen Yang

Ainsi, Leo, son frère Murray et leur père Marvin vivent désormais à moins de 1,5 kilomètre les uns des autres, et à près de 2800 km de l’endroit où ils avaient été séparés quelques semaines auparavant… Une incroyable histoire !