En fugue après un accident de la route, un chien s'invite dans une ferme pour y exprimer ses talents de berger

Ejecté du véhicule de ses maîtres lors d’un accident, Tilly s’était aussitôt enfui en courant vers les prés. Sa famille l’a cherché sans relâche pendant 2 jours, jusqu’à apprendre qu’il avait trouvé un endroit sûr et même le travail de ses rêves.

Linda Oswald, son mari Mike et leur chien Tilly étaient à bord de leur camionnette le dimanche 6 juin à la mi-journée, quand cette dernière est entrée en collision avec un autre véhicule. L’accident avait lieu sur une autoroute au niveau de Rathdrum, dans l’Etat de l’Idaho (Nord-ouest des Etats-Unis), rapporte Global News.

Malgré la violence du choc, tout le monde était indemne. Toutefois, le canidé, un croisé Border Collie / Bouvier Australien de 2 ans, a été éjecté et, pris de panique, s’est enfui en courant.

Les propriétaires de Tilly étaient extrêmement inquiets pour lui. Ils l’ont cherché des heures durant avec l’aide d’habitants locaux, mais sans succès. Certains parmi ceux-ci ont même poursuivi les recherches jusqu’à 2 heures et demi du matin, sans plus de réussite.

Retrouvé le surlendemain dans une ferme

Linda Oswald a alors lancé un appel sur Facebook et promis une récompense. C’est ce post qui a finalement permis de retrouver le quadrupède.

Tilly a, en effet, refait surface 2 jours plus tard dans une ferme non loin de là. Les fermiers, Travis Potter et son frère Zane, étaient étonnés de voir un nouveau membre au sein de leur groupe de chiens de berger. L’invité-surprise les a même impressionnés en ramenant quelques-uns de leurs moutons qui s’étaient éloignés du troupeau.

Leur grand-mère, qui avait vu l’avis de recherche de Linda Oswald, leur a expliqué que le nouveau venu était un chien qui avait disparu l’avant-veille. Les Potter ont veillé sur lui jusqu’à l’arrivée du shérif local, qui a ensuite remis Tilly à ses propriétaires soulagés.

Chien de troupeau : une véritable vocation pour Tilly

Le comportement affiché par le chien à la ferme n’a pas surpris Linda Oswald. Elle explique, en effet, que Tilly à l’habitude d’essayer de rassembler des animaux ou même des gens. C’est quelque chose qu’il fait d’instinct et qu’il doit à ses gènes de Border Collie et de Bouvier Australien.

Elle raconte aussi que dès son retour à la maison, Tilly était tellement assoiffé qu’il a couru boire dans la cuvette des toilettes, alors qu’il ne l’avait jamais fait auparavant. Il n’a même pas laissé le temps à ses maîtres de lui donner sa gamelle d’eau.

Le plus important est que le chien est sain et sauf, et de nouveau parmi les siens.

