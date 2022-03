Des secouristes déploient un canot de sauvetage pour voguer vers un Border Collie victime d'une chute de 30 mètres

Un chien a survécu à une chute de plusieurs dizaines de mètres depuis une falaise, mais il s’est ensuite retrouvé bloqué sur une étroite bande de terre. Les secouristes devaient le récupérer rapidement, car la marée montait.

Max, un Border Collie, et sa famille peuvent remercier les sauveteurs en mer volontaires de la RNLI (Royal National Lifeboat Institution), qui ont déployé d’importants moyens pour lui porter secours. Un récit rapporté par le Mirror.

Le 19 janvier 2022, ce chien était tombé sur 30 mètres depuis une falaise à Seaford, dans le comté du Sussex de l’Est (côte sud de l’Angleterre). L’animal s’en était miraculeusement sorti indemne, mais il n’était pas encore tiré d’affaire, bien au contraire. Le canidé était pris au piège sur une étroite bande de sable et de galets, et la marée montante le menaçait de plus en plus.

Une équipe de recherche et de sauvetage basée à Newhaven a tenté d’intervenir, mais elle se heurtait à de puissantes vagues qui l’empêchaient d’approcher l’emplacement de l’animal.

Une unité de la RNLI a alors pris le relais à bord d’un bateau de sauvetage. 3 sauveteurs ont ensuite mis un canot pneumatique à l’eau et s’en sont servis pour rejoindre Max, qui était terrifié et trempé.



RNLI / Mirror

« Max a eu une chance incroyable »

Ils ont finalement réussi à gagner sa confiance et à le calmer avec quelques friandises, avant de le faire monter à bord de leur embarcation. De retour sur la terre ferme, le quadrupède a été remis sain et sauf à son propriétaire.



RNLI / Mirror

« Etant donné que le chien était tombé de plus de 100 pieds sur la plage, il était étonnant de le voir indemne, explique James Johnson, navigateur volontaire à la RNLI. Max a eu une chance incroyable. Nous avons été soulagés de pouvoir le rendre à son maître ».

RNLI / Mirror