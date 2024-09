Ce chien abandonné après avoir aidé des humains retrouve le sourire en rencontrant son âme-sœur

Pendant toute sa vie, Porter a aidé les autres à se sentir mieux. Malheureusement, quand sa détentrice n’était plus en mesure de s’occuper de lui, il s’est retrouvé seul au refuge et n’avait plus personne à aimer. Ce qu’il ne savait pas encore, c’est qu’un homme avait également cruellement besoin du réconfort qu’apporte un animal. Leur rencontre a été décisive.

L'Animal Protective Foundation, organisme de sauvetage basé dans la ville de Schenectady, à New-York (États-Unis), a accueilli un Labrador chocolat de 4 ans nommé Porter. Habituée à vivre en famille, la boule de poils a perdu ses repères en se retrouvant au refuge du jour au lendemain. Mais cette situation n’était que temporaire, car à l’extérieur de son box, quelqu’un avait beaucoup d’amour à lui offrir.

Il s’agissait de James Hathaway, président de l’association Make-A-Wish. Laquelle donne la possibilité aux enfants malades de réaliser leur vœu le plus cher. Si l’homme aide quotidiennement son prochain, il ressentait le besoin d’être soutenu, à son tour, après avoir perdu sa chienne et fidèle amie Addie. Le vide laissé par celle-ci ne pouvait être comblé que par un autre animal, alors il a fait des recherches en ligne.

© James Hathaway

Une rencontre évidente

Addie était une femelle Labrador au pelage chocolat donc quand il a découvert le minois de Porter sur la page du refuge, il a pris cela comme un signe et s’est immédiatement rendu au refuge. De son côté, le canidé attendait que quelqu’un s’intéresse à lui. Comme James, il avait fait le bien autour de lui en s’occupant d’une personne dans le besoin : « Il la prévenait des crises d'épilepsie et la protégeait quand elles se produisaient » précisait James à Newsweek.

Malheureusement, la femme ne pouvait plus s’occuper de lui et l’a laissé au refuge. Quand James a rencontré le quadrupède pour la première fois, les choses étaient évidentes : « Je suis allé au refuge une demi-heure avant l'ouverture. Il a couru vers moi en remuant la queue, et je l'ai adopté quelques minutes plus tard » témoignait-il.

James Hathaway

Le gentil Porter s’est très bien installé dans sa nouvelle maison et a recommencé à faire ce qu’il aimait le plus au monde : aider les autres. En effet, James l’emmène avec lui au travail lorsqu’il rend visite aux enfants malades. Le toutou ne pouvait pas être plus heureux et cela se voit d’ailleurs sur son visage !