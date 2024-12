Après avoir longtemps subi la solitude, cette chienne espère trouver une personne qui pourra lui consacrer du temps

Woowoo n’a pas connu la violence physique, mais a subi une forme de négligence qui l'a affectée. La chienne était très seule au quotidien, car sa famille travaillait beaucoup. Malade de cette situation, elle a développé une anxiété de séparation, mais ses bienfaiteurs tentent de lui prouver qu’elle ne sera plus jamais seule.

Woowoo, une femelle Bouledogue français de 7 ans, a rejoint le refuge People's Animal Welfare Society, dans le Sussex (Angleterre), après avoir été abandonnée. Depuis, la chienne a gagné le cœur de sa famille d’accueil, mais elle n’a toujours pas séduit les adoptants. Ses sauveteurs espèrent qu’elle aura le droit à son miracle de Noël.

Pendant des années, Woowoo a vécu au sein d’une famille très occupée. Selon Sussex World, ses propriétaires pouvaient s’absenter jusqu’à 10 heures par jour. La chienne attendait leur retour et cela est devenu pesant pour elle. Ses maîtres avaient conscience que cette situation n’était pas viable et ont décidé de l’emmener dans un refuge pour lui donner une chance d’être plus heureuse.

People's Animal Welfare Society / Facebook

Elle a peur de l’abandon

Woowoo a connu la solitude, puis l’abandon. Cela a créé des traumatismes en elle : « Woowoo souffre d'une certaine anxiété de séparation et préférerait que sa famille soit à la maison avec elle la plupart du temps », partageait un porte-parole du refuge sur Facebook. Pour qu’elle puisse se reconstruire et reprendre confiance en elle, ses sauveteurs lui ont trouvé une famille d’accueil aimante.

La Bouledogue s’est beaucoup rapproché de ses hôtes, lesquels ont compris à quel point elle avait besoin d’amour et d’une présence régulière. Alors, ils sont à la recherche d’un propriétaire capable de lui donner suffisamment de temps et d’attention pour qu’elle n’ait plus jamais à revivre ce qu’elle a subi par le passé.

Woowoo se trouve toujours dans sa famille d’accueil. Laquelle espère que sa protégée finira par trouver sa perle rare, car elle a beaucoup d’amour à offrir : « Elle ferait une compagne parfaite pour quelqu'un qui peut lui consacrer beaucoup de temps et qui n’a pas peur de rire chaque jour ».