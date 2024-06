2 enfants protégés des loups par leurs chiens après s’être perdus pendant 4 jours dans une forêt

Grisha et Vika sont des héros, tout comme leurs 2 Beagles. Ils ont tous les 4 survécu plusieurs jours dans une forêt infestée d’ours et de loups. Protecteurs, les canidés n’ont pas laissé tomber les enfants et les ont même protégés des menaces.

Les habitants de Slobodo-Turinsky, district de Sverdlovsk en Russie, ont retenu leur souffle pendant 96 heures après la disparition de Grisha, 12 ans et Vika, 10 ans. Ce frère et sa sœur se sont égarés au cours d'une sortie pêche avec leur grand-père et n’ont été localisés que quelques jours plus tard grâce à la détermination des sauveteurs.

650 personnes se sont mobilisées pour les retrouver, précisait Metro. Le jour de leur disparition, ils avaient proposé à leur grand-père d’aller chercher des boissons dans le village voisin. Puisque le vieil homme ne marchait pas à leur rythme, ils avaient pris les devants, lui affirmant qu’ils seraient bientôt de retour. Toutefois, ils avaient emprunté le mauvais chemin et s’étaient enfoncés dans les bois.

« Nous nous sommes arrêtés et avons crié tous les 200 mètres »

Conscient que ses petits-enfants mettaient trop de temps à revenir, l’homme a alerté les autorités qui ont rapidement lancé des recherches. Des bénévoles se sont joints à elles pour tenter de retrouver les jeunes. Une première nuit est passée, puis une seconde sans nouvelles de la fratrie. La mère de celle-ci, hospitalisée pendant l’incident, a déclaré ne jamais avoir perdu l’espoir de la retrouver en vie.

Elle savait que ses enfants étaient débrouillards, mais ce que les sauveteurs craignaient le plus, c’était plutôt la présence d’animaux sauvages dans la forêt. Un ours adulte a d’ailleurs été repéré protégeant une proie, ce qui a vivement inquiété les intervenants. Supposant qu’il pouvait s’agir de l’un des enfants, l’armée russe a déployé des moyens colossaux pour l’aider. Par chance, il ne s’agissait d’aucun d’eux.

Des miraculés

Au bout du quatrième jour, une équipe à VTT est enfin parvenue à les localiser. Grisha et Vika avaient entendu les appels des sauveteurs à travers les arbres, mais n’avaient plus de voix pour leur répondre. Ils ont été retrouvés sains et saufs, bien que terrorisés.

Transportés à l’hôpital auprès de leur mère, ils ont expliqué par la suite avoir été protégés par leurs 2 Beagles restés à leurs côtés : « Des loups se sont approchés d'eux dans la forêt, mais leurs 2 jeunes chiens beagle, qui étaient avec les enfants, ont fait fuir les prédateurs » pouvait-on lire dans un témoignage. Ils se sont remis de leurs émotions aux côtés de leur maman, qui culpabilise de les avoir laissés seuls avec leur grand-père ce jour-là.

