Une chatte de refuge est inlassablement attirée par le nourrisson de sa nouvelle maison dès les premiers instants (vidéo)

Luna et sa famille ont eu un coup de foudre réciproque lors de leur première rencontre au refuge. La chatte a choisi ceux avec qui elle allait vivre pour toujours et ne s’est pas trompée. Elle a immédiatement fait une place dans son cœur pour chacun de ses nouveaux propriétaires et surtout pour leur bébé, Kallie.

Après avoir passé du temps au refuge, Luna a totalement changé de vie et nage désormais dans le bonheur. Sa famille est ce qu’elle a de plus précieux, et elle a de l’amour à lui revendre. Elle a notamment créé un lien très fort avec le bébé de ses maîtres, Kallie, de qui elle ne peut plus se séparer.

La seconde vie de Luna a commencé dans un refuge de Washington, aux États-Unis, précisait Cole & Marmalade. La chatte attendait patiemment qu’on lui offre sa chance, et cela tombait bien puisqu’une famille était à la recherche du compagnon félin idéal au même moment.

Une rencontre évidente

Après avoir présenté leur mode de vie et ce qu’ils recherchaient, les adoptants ont été invités à rencontrer vers la féline au pelage noir. Kelly, la mère de famille, a immédiatement compris que Luna rentrerait à la maison avec elle quand la chatte a sauté sur son épaule.

La femme ne s’était trompée, car le quadrupède n’a cessé d’exprimer sa gratitude envers ses humains après avoir rejoint leur domicile. C’était comme si elle avait flairé que la vie serait plus belle à leurs côtés et qu’elle avait saisi l’opportunité : « Cette adorable chatte nous a choisi au refuge et elle est la meilleure chose qui nous soit arrivée à tous » affirmait Kelly.

Un lien très fort

Rapidement, cette dernière a remarqué que quelque chose de spécial était en train de se construire entre sa fille de quelques mois, Kallie, et la féline. Laquelle passait ses journées à côté du bébé, s’assurant qu’il ne manque de rien : « Depuis le début, elle a été en quelque sorte le chat de Kallie, et je n'ai jamais rien vu de tel. C'est véritablement un lien entre un bébé et un chat » partageait la maman.

Cette relation si unique n’a cessé de grandir avec le temps et s’est renforcée. Aujourd’hui, les complices sont plus proches que jamais. Kallie a la chance de découvrir en compagnie de l’amie la plus loyale qu’elle puisse rencontrer.

