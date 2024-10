Un vétérinaire se demande comment a pu survivre ce chat errant combattif retrouvé sans langue

La Poppy Foundation, organisme de sauvetage pour animaux basé en Californie (États-Unis), a pris en charge un chat extrêmement singulier nommé Snowball. Le félin au pelage blanc n’avait pas de langue, mais était pourtant parvenu à survivre malgré ce gros handicap. Il reçoit actuellement des soins de santé et une cagnotte a été ouverte pour aider ses sauveteurs à les financer.

Snowball vivait dans les rues de Las Vegas parmi une quinzaine de chats, rapportait 8 News Now. Des bienfaiteurs ont demandé de l’aide afin qu’ils soient pris en charge. Le but était de s’assurer qu’ils soient en bonne santé. Effectivement, la plupart se portaient bien et certains ont été mis à l’adoption. D’autres, plus sauvages, ont été soignés avant d’être relâchés dans la nature. En revanche, l’un des félins en particulier avait grandement besoin d’aide : Snowball.

Une caractéristique physique étonnante

En l'examinant, les bienfaiteurs ont découvert qu’il n’avait pas de langue. Sarah Harper, une sauveteuse d’animaux, s’est alors demandé comment il avait pu s’alimenter et boire jusqu’à présent. Elle a ajouté : « C'est un miracle qu'il ait survécu aussi longtemps. Il ne peut pas se toiletter tout seul, et nous ne savons même pas comment il fait pour manger ou boire. Le vétérinaire n'avait jamais rien vu de tel ».

Il était évident que l’animal avait besoin d’une attention particulière, car son handicap pouvait avoir des conséquences dramatiques sur le long terme. Le rescapé a donc été conduit au refuge Poppy Foundation, qui accueille des animaux avec des besoins spécifiques. Un autre de ses congénères faisait également partie du voyage.

Une communauté mobilisée

Pour financer les soins à vie du chat, qui devra être suivi continuellement, l’association a imploré l’aide de sa communauté : « La Poppy Foundation est prête à accueillir Snowball, mais elle a besoin d'au moins 4 500 euros pour couvrir ses frais médicaux et ses soins à vie ainsi que ceux de son frère » expliquait Sarah Harper.

Les internautes ont été très réceptifs et à ce jour, plus de 8 000 euros ont été collectés pour aider les félins : « Nous sommes submergés par l'effusion de soutien que nous recevons. Cela dépasse nos attentes de la meilleure façon possible. Merci du fond du cœur pour votre générosité » écrivait Sarah Harper. Elle a indiqué que l’argent supplémentaire servira à prendre soin d’autres chats.