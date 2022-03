Un chat monte dans le véhicule des techniciens intervenus chez ses maîtres et se retrouve à près de 400 kilomètres de la maison

Musch a vécu un incroyable périple sans le vouloir, en s’introduisant dans la camionnette des techniciens venus régler le chauffage chez ses propriétaires. Du domicile familial dans la Nièvre, ce chat a voyagé jusqu’en Isère, mais il a été gâté par ses hôtes durant son escapade.

Un chat s’est retrouvé à près de 400 kilomètres de chez lui après être monté dans l’utilitaire de techniciens en chauffage, qui l’ont ramené à la maison le lendemain. Un récit rocambolesque rapporté par Le Journal du Centre le lundi 21 mars.

Musch est l’un des 2 chats de Philippe et Audrey, qui habitent Priez, un hameau situé près de Pougues-les-Eaux (58). Il est de race Angora, tandis que le 2e félin de la famille, qui compte 3 enfants, est un Siamois répondant au nom de Moon.

Les 2 animaux sont inséparables et passent le plus clair de leur temps à jouer ensemble, mais ils ont récemment été privés l’un de l’autre, à l’occasion de la virée non voulue de Musch.



Le couple avait récemment fait poser une pompe à chaleur dans la maison, puis fait appel à des techniciens pour effectuer des réglages dans le dispositif de chauffage. Pendant qu’Aniis et Aymen faisaient leur travail, l’Angora s’est discrètement faufilé dans leur véhicule et installé au milieu de leur outillage.

Leur intervention terminée, les 2 chauffagistes ont regagné leur camionnette et repris la route pour rentrer à Grenoble (38). Ils étaient loin de se douter qu’ils transportaient un passager « clandestin », mais ont fini par le découvrir.

« Choyé, protégé, comme si c’était le leur »

Ce n’est qu’après être rentrés du travail qu’Audrey et Philippe se sont rendu compte de l’absence de Musch. Inquiets pour le chat, ils ont finalement été rassurés lorsqu’Aniis et Aymen les ont appelés pour leur expliquer que l’animal était avec eux, en sécurité, et qu’ils en prenaient soin. Ils leur ont promis de le ramener le lendemain, car ils devaient se rendre à Paris.

Bien que loin des siens, ce bref séjour isérois était tout sauf désagréable pour Musch, qui s’est régalé et « a été choyé, protégé, comme si c’était le leur », raconte Audrey au Journal du Centre.

Quand il a retrouvé sa famille, il s’est comporté comme si de rien n’était, jouant avec Moon avant de s’allonger tranquillement dans son panier.