Un chat étonne sa famille lorsqu’il s’attache à une bouteille de cannelle vide, devenue son jouet préféré (vidéo)

Winston ne manque ni de jouets ni de nourriture, mais cela ne l’a pas empêché de devenir totalement obsédé par une boîte de cannelle vide. Ses propriétaires ne comprennent toujours pas son attachement pour cet objet.

Les chats ont leurs raisons que la raison ignore, pourrait-on être tenté de penser en prenant connaissance de l’histoire de Winston racontée par The Dodo.

Ce félin errait dans les rues lorsqu’il avait été adopté par son actuelle famille. Il semble avoir gardé quelques habitudes de sa vie passée de chat errant, comme le fait de manger à peu près tout et n’importe quoi, y compris ses jouets. Ses propriétaires sont convaincus que ce comportement trouve son origine dans la privation qu’il vivait avant qu’ils ne le sauvent.

Aujourd’hui, Winston ne manque de rien. Il mange à sa faim et dispose de plusieurs jouets pour s’amuser, mais il continue de goûter et mâchouiller tout ce qui lui tombe entre les pattes.

Un véritable coup de foudre

Il y a quelques mois, ses maîtres venaient de finir un pot de cannelle et l’avaient laissé près de la fenêtre, avec l’intention de le jeter dans la benne de recyclage plus tard. Le chat a repéré l’objet et en est instantanément tombé amoureux.

Il s’en est emparé et ne s’en sépare plus depuis. Le chat passe ses journées à enlacer la boîte de cannelle vide, à poser la tête dessus et à jouer avec. Impossible de la lui enlever ; à la moindre tentative, il bondit en un éclair pour la récupérer.

Sa famille ne parvient toujours pas à s’expliquer l’attrait que la bouteille exerce sur Winston. Elle considère toutefois que ce n’est pas une mauvaise chose, finalement, puisque la boîte est en plastique dur et incassable. Le chat peut s’amuser avec et essayer de le ronger autant qu’il le souhaite, il ne risque rien.

Cela fait donc des mois que Winston et sa boîte de cannelle vide sont inséparables. Et le chat n’a pas l’intention de s’en éloigner de sitôt.