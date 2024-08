Un chat coincé pendant 3 jours sur un poteau électrique sauvé grâce à des drones et un panier de nourriture

En grimpant sur un poteau électrique, Carlos pensait avoir trouvé le perchoir parfait ou la cachette idéale pour rester en sécurité. Toutefois, il s’est retrouvé en bien mauvaise posture lorsqu’il n’est pas parvenu à descendre. Des dizaines de personnes se sont mobilisées pour l’aider et une idée brillante a permis de le secourir.

À Kleinmond, petite ville d’Afrique du Sud, habitants, secouristes, mais également représentants locaux ont uni leurs forces pour secourir un chat coincé sur un poteau électrique haut de 11 mètres. La boule de poils nommée Carlos avait déjà passé 3 nuits au sommet et il était plus qu’urgent de la faire descendre. Un panier et des drones ont résolu le problème.

Ce sauvetage périlleux a commencé le 19 juillet dernier, précisait News 24. Pour des raisons inconnues, le chat a grimpé au sommet du dispositif d’électricité et n’est plus parvenu à regagner la terre ferme par la suite. Repéré par un résident, il a déclenché une chaîne de solidarité autour de lui.

Une situation sans issue

Plusieurs acteurs de la ville, dont un conseiller municipal, mais aussi la mairesse exécutive Annelie Rabie ont été informés de la situation. Cette dernière s’en est remise aux compétences de sa communauté, demandant à quiconque était en capacité d’aider le félin d’intervenir. Les pompiers locaux ont vu le message et sont allés sur les lieux.

Ils ont alors été confrontés à un problème majeur qui compromettait tout le sauvetage : 66 volts circulaient le long du poteau. Celui qui s’en approchait de trop près risquait donc l’électrocution : « La consigne était de ne pas toucher » déclarait Annelie Rabie. L’idée de couper la ligne électrique a évidemment été proposée, mais aucun technicien n’était disponible à ce moment.

Une idée brillante

Cela faisait pourtant 3 jours que Carlos était coincé et il commençait à s’affaiblir. Après des heures et des heures de réflexion, c’est un employé du département d’électricité, Riaan Buckle, qui a apporté la solution au problème. Il proposait de hisser un panier jusqu’au chat dans lequel se trouvait de la nourriture odorante. Des drones l’attireraient alors à l’intérieur et il pourrait être descendu.

Toutes les personnes présentes sur place ont décidé de tenter. Le chat s’est d’abord montré méfiant en voyant le panier, et les appareils, mais, affamé, n’a pas résisté à l’appel du thon. Il a grimpé dans le contenant, ce qui a permis au sauveteur de le récupérer. Son propriétaire était là pour l’accueillir et le réconforter. Au total, il aura passé 3 jours et 3 nuits sur son perchoir. Il n’y retournera certainement pas de si tôt !

Cllr Grant Cohen - Speaker of the Overstrand Municipality / Facebook