Paprika le chaton orphelin adopté par une maman chat en famille d'accueil fait étalage de son talent d'artiste de l'évasion (vidéo)

Vous vous souvenez probablement de Paprika, cette jeune chatte orpheline ayant trouvé une maman de substitution chez sa famille d’accueil. Nous vous en parlions dans un précédent article.

Ce chaton roux était arrivé chez Erin Berger, bénévole se faisant appeler « @erins_fosters » sur TikTok. Celle-ci avait présenté la petite minette à une chatte qui avait récemment accouché de 2 bébés et ayant échappé de peu à l’euthanasie. La mère féline l’avait acceptée et adoptée sans hésiter.

Paprika a bien grandi aux côtés de sa mère adoptive et des petits de cette dernière. Erin Berger donne régulièrement des nouvelles de cette famille recomposée comme elle le fait au sujet de tous les animaux qu’elle accueille.

L’une de ses vidéos les plus récentes montre à quel point Paprika est heureuse et épanouie, des semaines après son sauvetage. Elle déborde même d’énergie et rien ne semble pouvoir l’arrêter lorsqu’elle a une idée en tête.

Dans la publication en question, partagée le 16 octobre sur TikTok, totalisant des dizaines de milliers de vues et relayée par Parade Pets, on peut voir le chaton s’échapper de l’enclos intérieur où sa bienfaitrice l’avait placé pour sa sécurité.

La grande évasion

Paprika avait manifestement décidé qu’il était grand temps pour elle de profiter d’un peu plus de liberté. Elle a bondi et s’est agrippée à la paroi, puis s’est hissée au-dessus de la toile placée au fond de l’enclos pour former une tente. Au prix d’un ultime gros effort, elle s’est finalement retrouvée dehors.

Mission accomplie pour Paprika, qui était toutefois surprise de se retrouver nez à nez avec Erin Berger qui filmait cette scène tendre et drôle.

On découvre ensuite les conséquences de l’évasion, la jeune chatte ayant mis la pièce sens dessus dessous en éparpillant jouet et toutes sortes d’objets sur le sol.

@erins_fosters / TikTok

La joie de vivre de Paprika et des autres chatons est palpable. Grâce à Erin Berger, ils peuvent tous aspirer à une vie d’amour et de joie après avoir traversé bien des difficultés.