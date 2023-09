Malheureuse au refuge, une maman chat se métamorphose lorsqu’elle franchit la porte d’un foyer d’accueil (vidéo)

Récemment, une chatte nommée Daisy a fait son arrivée dans un refuge pour animaux de l’État du Maryland (États-Unis). Elle était en compagnie de ses chatons, qu’elle essayait de protéger d’un monde qui l’angoissait.

Un séjour éprouvant

En effet, Daisy était très stressée lors de son séjour au refuge, et ne laissait personne s’approcher de ses bébés. Elle se comportait de manière agressive, malgré elle, et avait désespérément besoin d’aide.

« Pendant quelques jours, elle ne mangeait plus, et ses chatons - âgés d’une semaine - ne prenaient plus de poids, expliquent les bénévoles d’Alley Cat Rescue (ACR) à Love Meow. Nos parents d’accueil ne manquent pas d’expérience et sont prêts à s’occuper de tous les types de mamans, même sauvages ! Alors, nous avons proposé notre aide au refuge. »

Libérée d’un poids

C’est ainsi que Daisy et ses chatons ont quitté les lieux, et sont arrivés dans une chambre calme et confortable. Là-bas, la chatte a commencé à se détendre, comme si le poids du stress venait de lui être enlevé. Elle semblait pleinement satisfaite de ce nouvel environnement.

« Finalement, Daisy est une gentille fille qui aime les gens et qui était simplement stressée et effrayée par le nombre de nouveau-nés qu’elle devait protéger, poursuivent les bénévoles. Maintenant qu’elle s’est bien installée et qu’elle s’est habituée à sa famille d’accueil, elle n’a aucun problème à confier ses bébés aux autres. »

Des parents d’accueil dévoués

Daisy était soulagée d’être épaulée par ses parents d’accueil, car son job de maman lui demandait beaucoup d’énergie. Nourrir 6 bouches affamées ne fut pas une mince affaire ! Enfin, pour aider tous les félins à reprendre du poids, leurs bienfaiteurs leur ont donné des compléments alimentaires.

Grâce à tous ces efforts, les 6 chatons de Daisy ont grandi à pas de géant. Ils s’aventurent hors du nid et deviennent de plus en plus curieux et courageux. Ils adorent réclamer l’attention de leur maman dès qu’ils ont besoin de quelque chose !

Aujourd’hui, Daisy et ses chatons s’épanouissent dans leur foyer d’accueil. La maman chat continue d’être exemplaire dans son rôle, et ses bébés, eux, ne manquent de rien. Plus tard, ils seront proposés à l’adoption, et feront des merveilles dans la famille de leurs rêves.