La douce Tula apprend à s’épanouir sans ses yeux grâce à la bienveillance de ses sauveteurs

Lorsque Tula est arrivée dans sa maison d’accueil, elle avait encore ses 2 yeux, mais ceux-ci étaient gravement endommagés. Elle a dû se les faire retirer et est devenue totalement aveugle. Pourtant, cela n’a pas changé sa personnalité rayonnante. Au contraire, elle était désormais en bonne santé et comptait bien profiter de la vie !

Marie, fondatrice du refuge canadien One Cat at a Time, a pris sous son aile une chatonne tabby en détresse. Elle s’est occupée d’elle avec tendresse et l’a soutenue dans les moments les plus difficiles. Aujourd’hui, Tula est devenue une jeune chatte remplie de joie de vivre. Elle affronte son handicap avec brio.

Tula a été sauvée de la rue par une bonne Samaritaine tandis qu’elle n’avait que 5 semaines. Celle-ci n’avait pas les ressources pour s’en occuper convenablement et a donc demandé de l’aide sur les réseaux sociaux. Marie a répondu favorablement à son appel : « Nous avons proposé notre aide car le chaton avait besoin de soins vétérinaires rapidement » témoignait la sauveteuse, relayée par Love Meow.

One cat at a time / Facebook

Une opération nécessaire

Effectivement, la chatonne était très maigre et souffrait de graves problèmes oculaires. Elle devait subir une énucléation des globes, toutefois, elle était encore trop jeune pour se faire opérer. En attendant l’intervention, Marie a pris grand soin d’elle. Elle l’a réconfortée à l’aide de couvertures moelleuses et de bons repas gourmands.

Malgré ses soucis médicaux, Tula était absolument adorable : « C'est un petit chaton si gentil [...] Nous sommes toujours étonnés de voir à quel point les animaux peuvent être résilients et adaptables » déclarait la bienfaitrice. Tula était très à l’aise en compagnie des humains, comme si elle avait compris que ceux qui l’entouraient ne voulaient que son bien.

One cat at a time / Facebook

« Tula est aveugle, mais cela ne l'empêchera pas d'avoir une belle vie »

Après avoir repris des forces, Tula a pu subir son opération chirurgicale et s’est fait retirer ses yeux. Pendant sa convalescence au sein de la clinique vétérinaire, elle est restée fidèle à elle-même : amicale, douce, joyeuse. Elle a fait l’unanimité auprès du personnel soignant.

Marie est persuadée que son handicap ne l’empêchera pas de mener une belle vie. Tula doit encore passer du temps au centre hospitalier pour se faire soigner, mais nul doute que de nombreuses personnes se manifesteront pour l’adopter lorsqu’elle aura guéri. Elle a d’ailleurs déjà touché le cœur de centaines d’internautes.