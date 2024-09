Des jeunes emmènent un chaton sans vie dans un refuge, qui fait tout son possible pour le sauver et lui offrir le meilleur

Un soir, Meagan – présidente du refuge PuppyKittyNYCity – a accueilli 2 jeunes gens qui tenaient un chaton léthargique et imploraient de l’aide. Ils l’avaient trouvé dans cet état, et espéraient pouvoir le sauver.

Le petit félin souffrait de déshydratation et du manque de nourriture. Il était si faible, qu’il n’arrivait pas à garder la tête droite. Après avoir jeté un coup d’œil à l’animal, Meagan et son équipe l’ont emmené d’urgence dans une clinique vétérinaire.

La boule de poils, nommée Inky, faisait un effort pour ouvrir les yeux et était déterminée à se battre !

© PuppyKittyNYCity

Une petite panthère pleine d’énergie

À son arrivée, le jeune chat a bénéficié de soins intensifs. Le lendemain, les soigneurs ont été accueillis par « une mini panthère pleine d’énergie ».

Inky avait repris vie pendant la nuit, et retrouvé sa voix ! En voyant ses bienfaiteurs, le félin a miaulé de toutes ses forces.

© PuppyKittyNYCity

Au cours d’un examen vétérinaire, les soigneurs ont suspecté une hypoplasie cérébelleuse après avoir remarqué une démarche instable et de légers tremblements. Toutefois, ces symptômes pourraient s’atténuer avec le temps, à mesure que le chaton retrouve des forces et la santé.

Par la suite, Inky a été nourri au biberon par une soigneuse dévouée. Avec son appétit vorace, il a gagné un joli ventre rond !

© PuppyKittyNYCity

Une belle évolution

Désormais entre de bonnes mains, Inky réclame souvent de l’attention et aime charmer les humains. En quelque jours, il a repris un bon poids et retrouvé goût à la vie. De plus, il continue de travailler sur son équilibre et la coordination de ses membres.

Le chaton adore les caresses et les séances de jeu, mais ce qu’il préfère par-dessus tout, ce sont les repas.

© PuppyKittyNYCity

« C’est un petit gars fort et très combatif », déclare Meagan à la rédaction de Love Meow.

Après avoir vécu des épreuves difficiles, Inky profite de la seconde chance qui lui a été offerte et savoure chaque jour qui passe sans penser au lendemain.