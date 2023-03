Comprenant que ses maîtres l’espionnent, ce chat élabore un plan machiavélique pour se venger (vidéo)

Emily Chaplin et sa famille ont adopté Coco il y a 2 ans. Très rapidement, le chat tigré a révélé son côté rebelle et désobéissant : « Il adore ouvrir les armoires et dormir à l’intérieur, ou bien se servir à l’heure du dîner. Lorsqu’il s’ennuie, il vide les rouleaux de papier toilette », raconte sa maîtresse à The Dodo.

Le roi de la maison

Coco sait pourtant qu’il y a des règles à respecter dans sa maison, mais il n’en a que faire. Le félin a décidé d’être le maître de son destin, mais ses propriétaires ne l’entendent pas de cette oreille. Souhaitant avoir un oeil sur lui à chaque instant, ils ont installé une caméra de surveillance dans leur maison.

Ainsi, lorsqu’Emily et son mari se rendent au travail, ils peuvent épier les moindres faits et gestes de leur petit protégé. Ils l’ont placée suffisamment haut dans leur cuisine pour que Coco ne puisse pas le voir, ni l’atteindre. Enfin, c’est ce qu’ils croyaient…

Le plan a échoué

Le félin n’a pas tardé à se rendre compte du piège tendu par ses humains. Quelques heures à peine après son installation, la caméra faisait les frais de la vengeance de Coco. « Mon mari a regardé la caméra et a remarqué que Coco était à moitié dans l’armoire. Il s’est approché du microphone et a dit à Coco de sortir », explique sa maîtresse.

Sa réaction ne s’est pas fait attendre, comme en témoigne cette vidéo :

Fâché d’avoir été espionné, le félin fait tout simplement tomber la caméra sur le sol ! En a-t-il eu des remords ? Aucun, selon ses maîtres. Les internautes, en tout cas, ont été des milliers à trouver cette scène hilarante, et ont hâte de découvrir les prochaines bêtises du redoutable Coco.