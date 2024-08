Ce chat domestique joue à travers la vitre avec un puma (vidéo)

Quand un petit chat domestique rencontre un grand félin sauvage, cela donne lieu à une scène fascinante ! La propriétaire de Phoebe a eu la chance d’assister à une telle interaction entre son propre chat et un puma qui rôdait autour de sa maison. La réaction des animaux est devenue virale sur la Toile.

@cricketandstrawfl, une utilisatrice de TikTok originaire du Canada, a la chance d’avoir passé un séjour dans le cadre idyllique qu’offre l'île de Vancouver. La faune locale est particulièrement diversifiée et les ours noirs, les pygargues à tête blanche ou encore les baleines se partagent le territoire. Des pumas vivent également dans les forêts et rendent parfois visite aux habitants…

Au milieu de tous ces animaux sauvages et bien au chaud dans leur maison se trouvent les animaux de compagnie. @cricketandstrawfl partage son quotidien avec son chat Phoebe, une boule de poils au pelage noir et blanc. Le quadrupède reste à l’intérieur, mais cela ne l'empêche pas de vivre de grandes aventures et l’une d’elle a récemment fasciné les internautes.

@cricketandstrawfl / TikTok

Une rencontre improbable

Sur les réseaux sociaux, la propriétaire de Phoebe partage généralement des conseils de jardinage à sa communauté. Mais elle n’a pas pu s’empêcher de dévoiler la rencontre entre son chat et un puma à travers une vidéo visionnée plus d’un million de fois.

Dans le clip relayé par Parade Pets, on découvre Phoebe obnubilée face à la grande baie vitrée de sa maison. Si elle est intéressée par ce qui se passe de l’autre côté de la vitre, c’est parce qu’un puma est venu lui rendre visite. Lequel semble tout aussi curieux de faire sa connaissance.

Une connexion immédiate

Le félin sauvage pose la patte contre la fenêtre à plusieurs reprises, tout comme son congénère domestique. Ils donnent l’impression de jouer à travers la vitre, comme s’ils se reconnaissaient en tant qu’animal de la même famille, ce qui donne lieu à une scène absolument adorable.

A lire aussi : 2 chatons retournent au refuge peu de temps après leur adoption pour cause d'allergie, puis obtiennent une seconde chance d'être aimés

Les internautes n’ont d’ailleurs pas manqué de réagir dans la section des commentaires : « Le cougar doit se dire c'est marrant ce truc, c'est la même chose que moi mais en plus petit » écrivait l’un d’eux, « Je trouve toujours cela intéressant parce que le gros chat ne soit pas agressif. Alors, dans quelle mesure les “chats reconnaissent-ils les chats” ? » questionnait une autre personne.

Difficile de savoir si les boules de poils se reconnaissent entre félins dans la vidéo, mais Phoebe a trouvé un compagnon de jeu le temps d’une soirée !