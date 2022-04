2 chiennes ressentent un coup de foudre pour un chaton abandonné et endossent le rôle de mamans

Zach Hearn et sa partenaire pensaient que leur famille était complète, jusqu'au jour où leurs 2 chiennes se sont prises d'affection pour un chaton errant. Une rencontre salvatrice pour cette créature chétive.

Tang et Cream font le bonheur de leurs propriétaires, Zach Hearn et sa petite amie. Les amis, heureux ensemble, ne s'attendaient pas à accueillir un cinquième camarade dans leur groupe.

© Zach Hearn

Lors d'une promenade au début du mois d'avril, les femelles Golden Retriever et Cavalier King Charles Spaniel se sont soudainement arrêtées et ont paru intriguées. « Vous pouviez entendre un miaulement un peu plus loin, alors les 2 sont parties en courant pour enquêter », a confié Zach au Dodo.

Ce jour-là, les chiennes ont déniché une minuscule boule de poils âgée d'environ 4 semaines. Sale, maigre et esseulé, le chaton avait désespérément besoin d'aide. L'homme craignait que ses compagnons à 4 pattes ne le poursuivent, mais ils ont adopté un tout autre comportement.

© Zach Hearn

Le chaton a repris du poil de la bête

Zach a été stupéfait en découvrant ses chiennes en train de réconforter le petit félin effrayé (qui s'est révélé être une femelle). « Tang a commencé à gémir et s'est allongée à côté d'elle, a expliqué le témoin de cette scène touchante, Cream a commencé à la lécher et la nettoyer. »

© Zach Hearn

Zach savait qu'il ne pouvait pas laisser la jeune chatte livrée à elle-même, alors il l'a prise dans ses bras et l'a ramenée à la maison. La rescapée a eu droit à un bon bain, ainsi qu'un délicieux repas. Zach et sa petite amie lui ont également préparé un nid douillet, pour qu'elle puisse se reposer en toute sérénité.

« Nous avons décidé de la nommer Tou Jiang, ce qui signifie "Jackpot", a indiqué le couple, au début, elle n'avait pas beaucoup d'énergie et elle dormait beaucoup. Mais après avoir été nourrie régulièrement et avoir eu un endroit chaud pour dormir, elle s'est animée. »

© Zach Hearn

Une nouvelle famille pour la vie

Tang et Cream ont ressenti un véritable coup de foudre pour le chaton. Depuis qu'elles l'ont rencontré, elles ne le quittent plus et comblent tous ses besoins. Séances de câlins et de jeux rythment désormais les journées de Tou Jiang.

© Zach Hearn

D'après le couple, chaque chien a « son propre style parental ». « Tang est plus une mère décontractée et détendue, a-t-il déclaré, Cream est totalement différente. Elle est toujours à côté d'elle, joue avec elle et la lèche comme sa vraie mère le ferait. »

Tou Jiang a certainement fait la plus belle rencontre de sa vie. Avec 2 mamans aussi aimantes et des propriétaires attentionnés, elle ne peut que se sentir heureuse !

© Zach Hearn