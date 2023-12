2 chatons trouvés dans une boîte en carton restent soudés pour affronter les épreuves de la vie

Très jeunes, Binx et Salem ont compris qu’ils devraient se serrer les coudes pour être plus forts. Les félins ont été laissés au milieu de nulle part, livrés à eux-mêmes, tandis qu'ils venaient à peine d’ouvrir les yeux. Une bonne âme les a récupérés et a fait en sorte qu’ils ne soient jamais séparés.