Déterminé à changer leur destin, un promeneur consacre plusieurs heures à sauver 5 lapins abandonnés dans la nature

Alors qu’il profitait d’une bonne petite balade avec un ami et son chien Ronnie au Hardy Monument, près de Portesham en Angleterre, un homme a découvert 5 lapins de compagnie ayant été abandonnés. Désireux de leur offrir une vie meilleure, il leur a tendu la main et les a tous sauvés.

Joe Summers, qui vit à Poundbury, ne s’attendait pas à trouver des lapins domestiques lors d’une promenade avec un copain et son fidèle compagnon à 4 pattes. Comme l’indique un article de Dorset Echo, il a d’abord aperçu 2 boules de poils blanches sur une aire de pique-nique, puis 3 autres un peu plus loin, vers 17h.

« Nous avons fait notre tour habituel, et quand nous sommes arrivés à la voiture, Ronnie, le chien de mon ami, s’est élancé comme s’il était en mode chasse, explique Joe, nous avons regardé et avons découvert les lapins. L’un d’eux se trouvait sous un banc et semblait avoir une patte blessée. Il avait froid et tremblait. »

© Joe Summers

Tous les lapins ont été sauvés

« Je n’ai pas pu récupérer les 5 d’un coup, j’en ai d’abord eu 2, poursuit le promeneur, quand je suis retourné chercher les 3 autres, il était environ 19h30 et il faisait noir. Il y avait 3 autres personnes au monument à ce moment-là, qui ont aidé aux recherches. »

Joe a réussi à en attraper 2 autres, mais le dernier se cachait au fond des ronces. « Nous l’avons appelé Bourriquet, confie le bon samaritain, c’était le plus difficile à récupérer. » Grâce à sa détermination et sa patience, il a finalement rempli sa mission. Tous les lagomorphes ont été secourus.

© RSPCA's Taylor's Rehoming

Les 5 lapins sont entre de bonnes mains

Par la suite, Joe a donné 2 des boules poils – Bourriquet et Zeus – à son fils, âgé de 7 ans. Les 3 autres, Thomas, Hardy et Bathsheba, ont été confiés à la RSPCA de Kingston Maurward. Un membre de l’équipe a déclaré que les animaux se portaient bien depuis leur sauvetage, et qu'ils ont été stérilisés.

« Ils sont amicaux, gentils, curieux, courageux, confie le porte-parole, ils semblent vraiment habitués aux gens. Ils n'étaient pas maigres, ce qui signifie qu'ils ont été abandonnés peu de temps avant que Joe ne les trouve, ce qui était une chance. »

© RSPCA's Taylor's Rehoming

Choyés et en sécurité, les lapins du Hardy Monument n’auront plus jamais à s’inquiéter pour leur avenir.