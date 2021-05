Ils craignent le pire en découvrant un carton devant une clinique vétérinaire et censé contenir des lapins abandonnés

Quand les membres du personnel d’une clinique vétérinaire ont découvert un carton devant leur lieu de travail, ils pensaient avoir affaire à un nouveau cas d’abandon. Le message écrit accompagnant le paquet n’augurait rien de bon non plus. En l’ouvrant, ils ont été très surpris.

Le matin du 1er avril, vétérinaires, auxiliaires vétérinaires et autres employés de la clinique Onion River Animal Hospital arrivaient devant l’établissement et s’apprêtaient à commencer leur journée de travail, quand ils ont fait une étonnante découverte.

Au pied de la porte principale de l’établissement situé dans l’Etat du Vermont (Nord-est des Etats-Unis) on avait déposé une boîte en carton. L’équipe de la clinique vétérinaire pensait savoir de quoi il s’agissait. Vraisemblablement, quelqu’un ne voulait plus de son animal et avait décidé de l’abandonner.

Leurs craintes semblaient se confirmer quand, en s’approchant du carton, ils ont vu qu’il était percé de plusieurs trous. Pire encore, un message écrit sur une feuille de papier scotchée à la boîte révélait ce qui s’y trouvait : « Ces lapins ont besoin de maisons (désolé) ».

De l’angoisse aux sourires

Ils se sont empressés de l’ouvrir, s’attendant à sauver de jeunes lagomorphes non désirés, peut-être malades ou, pire encore, décédés. A l’intérieur, ils ont effectivement trouvé des lapins, mais en… chocolat !

En quelques secondes, ils sont passés de l’angoisse aux rires. Ils avaient sous les yeux tout un assortiment de confiseries en forme de lapins. Des chocolats et des bonbons notamment.

Une agréable surprise et une attention anonyme que l’équipe de l’Onion River Animal Hospital ont appréciées à leur juste valeur, en ce 1er avril et à l’approche de Pâques.

« Cela fait ressortir enfant qui est en vous. C'était adorable », a confié l’une des membres du personnel de la clinique vétérinaire à The Dodo.