Des lapins adorables découvrent les joies de l'hiver et s'amusent comme des petits fous dans la neige (vidéo)

Les lapins sont des créatures absolument adorables, et de merveilleux petits compagnons de vie. Sur TikTok, le compte @cosmin.vasilescu8 partage régulièrement des vidéos de ces boules de boules charmantes. Certaines d’entre elles les montrent en train de découvrir la neige et de s’amuser.

Il y a toujours une atmosphère magique, quand les premiers flocons tombent du ciel tel un essaim de papillons blancs. Dans certaines régions du monde, la masse nivéenne tapisse énormément le sol pour le plus grand bonheur des amateurs de neige.

Mais comme le rappelle un article publié sur le site web de PetHelpful, les humains ne sont pas les seuls à aimer la poudreuse. De nombreux animaux adorent jouer sur les tapis immaculés en hiver.

De belles images

Sur TikTok, le compte @cosmin.vasilescu8 partage souvent des vidéos de lapins craquants, dont certains découvrent les flocons. On y contemple, par exemple, un lagomorphe noir et blanc explorer les premières chutes. Il pousse de manière adorable la neige qui se trouve devant lui. Plus tard, on le voit en train de savourer une sieste sur un tapis douillet, heureux d’avoir gambadé à l’extérieur.

Un autre clip montre une boule de poils sauter dans la neige, à l’intérieur d’un petit enclos, et se défouler.

Protéger son lapin du froid

En règle générale, les lapins supportent les températures hivernales. Toutefois, ils ont tendance à craindre l’humidité et les courants d’air.

Bien sûr, il convient de les maintenir dans de bonnes conditions et de faire attention aux dangers de l’hiver, comme l’hypothermie et les gelures. De plus, certaines races – en particulier les plus petites – sont plus vulnérables.

A lire aussi : Les troubles digestifs chez les lapins

Lorsque le mercure dégringole, il est conseillé d’aménager un espace à l’abri des courants d’air et de la pluie, si votre petit compagnon aux longues oreilles passe son temps dehors. Vous pouvez isoler les parois extérieures, ainsi que le toit, et recouvrir le sol de paille pour le garder au chaud. N’hésitez pas à surélever sa niche de repos, pour éviter qu’elle ne soit trop proche du sol.

Par ailleurs, veillez à ce que votre lapin ait toujours de l’eau fraîche à disposition, ainsi qu’une alimentation adaptée pour supporter l’hiver. Enfin, il a besoin d’espace pour se déplacer librement.