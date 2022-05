17 photos de hamsters qui pourraient remporter le prix de l'animal le plus mignon

17 photos de hamsters qui pourraient remporter le prix de l'animal le plus mignon

Notre petite planète bleue regorge d'animaux à la fois magnifiques et fascinants. Parmi eux, citons le hamster. Cette boule de poils à de quoi faire fondre nos cœurs !

L'adage « tout ce qui est petit est mignon » prend tout son sens lorsque nous contemplons des portraits de hamsters. Ces adorables créatures, qui tiennent dans la paume d'une main, charment de nombreuses personnes. Comment ne pas craquer face à leurs minuscules pattes, leur ventre rondelet et leurs joues potelées ?

En plus d'arborer un physique attrayant, ces rongeurs représentent de formidables compagnons au quotidien. Curieux, actif et sociable, le hamster peut nouer une relation affective, empreinte de complicité, avec son propriétaire. Ce dernier, en plus de combler l'ensemble de ses besoins, sera certainement tenté de le photographier régulièrement, tant il est joli !

Voici 17 photos de hamsters qui pourraient prétendre au titre de l'animal le plus mignon.

1. Cette boule de poils a un regard de velours

2. Un nid douillet aussi mignon que son hôte

3. Un hamster qui respire la joie de vivre et dont le sourire est contagieux !

4. Ce petit athlète se révèle un vrai champion... de la gourmandise !

5. Cet autre a succombé aux bras de Morphée après avoir fait une séance de sport intense

6. Ce gros dormeur doit certainement faire de jolis rêves

7. Le rongeur répand la parole divine à son troupeau

8. Celui-ci est tout à sa prière (il espère plus de friandises !)

9. Quant à ce hamster, il n'hésite pas à grimper sur son propriétaire pour faire des réclamations

10. La sieste, c'est important. Et à plusieurs, c'est mieux

11. Ce petit animal a décidé d'adopter le look punk. Il lui va à ravir !

12. Il savoure pleinement sa friandise , ce qui le rend particulièrement craquant

13. Aucun aliment n'est trop gros pour ce glouton

14. Il réfléchit à la prochaine farce qu'il fera à son humain préféré

15. Ce rongeur aime dormir avec son meilleur ami canin... même s'il prend beaucoup de place !

A lire aussi : Nettoyer la cage du chinchilla

16. Un hamster adore partir à l'aventure. Les endroits étroits ne l'effraient pas !

17. Même le popotin duveteux et grassouillet d'un hamster s'avère mignon !