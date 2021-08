16 gros plans mettant en valeur la jolie petite bouille des lapins

Les lapins sont plus mignons encore sur les photos où ils apparaissent en gros plan. C'est justement ce que propose cette sélection de clichés.

Il est bien difficile de ne pas succomber au charme de nos amis les lapins aux grandes oreilles et aux grandes dents. Cela devient encore plus difficile si on les voit en gros plan, prêts à bondir de la photo pour venir récolter leurs caresses.

Voici 16 photos de lapins en gros plans.

1. Le lapin a quelque chose à nous dire

2. Il est encore novice dans l’art du selfie

3. Un gros plan sur les yeux globuleux du lapin

4. La caméra de face du téléphone portable ne le met pas à son avantage

5. Une situation que de nombreux lapins semblent connaître

6. Avec sa mèche rebelle, ce lapin méritait bien un gros plan

7. Le lapin qui prend ses vitamines à la seringue

8. Un beau lapin au pelage noir et à l’air bien imposant

9. Un duo bien positionné pour la photo en gros plan

10. Ce lapin a l’air de passer un agréable dimanche à la maison

11. Avec son pelage grisonnant, ce lapin met tout le monde d’accord

12. Le jeu consiste à retrouver le visage caché de ce gros lapin

13. Une vraie pochette d’album, comme en font les professionnels

14. Ce lapin a l’air d’être prêt à en découdre

A lire aussi : Les troubles digestifs chez les lapins

15. Celui-ci n’aime pas quand on le dérange pendant qu’il fait sa toilette

16. Un selfie en gros plan devant la porte