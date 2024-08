Une femme découvre, grâce à ses caméras de surveillance, que sa pet-sitteuse négligeait gravement les soins de son chien

Ellen Tift, une musicienne et auteur de 54 ans, pensait profiter d’un séjour paisible en laissant son chien à une personne digne de confiance. Son instinct l’a toutefois poussée à faire des vérifications pendant son absence pour être rassurée. Elle a alors découvert que la pet-sitteuse embauchée n’était pas celle qu’elle prétendait être.

Pour la trouver, Ellen est passée par une plateforme de garde pour animaux reconnue pour sa fiabilité. Selon les administrateurs, les profils des gardiens auraient été minutieusement sélectionnés après une évaluation et seraient donc certifiés.

Un chien avec des besoins spécifiques

La quinquagénaire a donc scruté le site pour trouver un pet-sitter à Happy, son chien. En tant qu’ancien pensionnaire de refuge, le quadrupède souffrait d’anxiété de séparation. Il avait toujours besoin d’être avec quelqu’un depuis son adoption, comme l’a précisé le Daily Mail. Son gardien devait donc dormir dans la maison en l’absence d’Ellen. Laquelle avait explicité ce point au moment de sa recherche.

Une femme d’apparence sympathique s’est dite prête à s’occuper de Happy du mieux possible. Le feeling est bien passé entre elle et Ellen, alors cette dernière l’a embauchée. Elle a toutefois déchanté en vérifiant les caméras de vidéosurveillance donnant sur son porche. Une intuition l’a conduite à se questionner sur la pet-sitteuse et ne l’a pas trompée.

Ellen l’a confrontée

La voiture de la femme n’était quasiment jamais stationnée chez Ellen, preuve qu’elle n’y venait que très peu contrairement à ce qui était prévu. Elle arrivait le matin vers 7h30 pour quelques minutes, revenait en début d’après-midi et ne promenait Happy que 6 minutes. Le chien passait le reste du temps seul. En découvrant cela, Ellen l’a immédiatement contactée et a fait un signalement à la plateforme.

La gardienne a été bannie de la plateforme et Ellen a trouvé un remplaçant en dernière minute. Elle reste ébranlée par cette mauvaise expérience et a affirmé qu’elle redoublerait de vigilance la prochaine fois.