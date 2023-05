Le parcours inspirant de Lucas, chien victime de cruauté animale et devant surmonter ses traumatismes

On peut quasiment parler de miracle. Lucas, chien qui semblait condamné tant son état de santé était préoccupant, a déjoué les pronostics et s’est pleinement engagé dans la longue route vers la guérison. Un récit rapporté par Chronicle Live.

C’est la police du Yorkshire du Sud (Angleterre) qui avait découvert le croisé Greyhound à Barnsley, le jeudi 20 avril. Elle avait aussitôt alerté la RSPCA locale, qui a envoyé sur les lieux son enquêteur Ben Cottle-Shaw.



RSPCA

En 16 ans de carrière, ce dernier n’a jamais constaté un tel degré de maigreur chez un animal en vie. « J'ai été vraiment choqué quand je l'ai vu pour la première fois. C'était le chien le plus mince que j'aie jamais vu, a-t-il en effet déclaré. En plus de cela, il avait une horrible maladie de peau non traitée faisant qu'il se grattait constamment et l'avait laissé presque complètement chauve. »

Une vision déchirante

Lucas était, en fait, atteint de la gale sarcoptique. Cette maladie provoquée par un parasite de la peau lui avait fait perdre 98 % de son pelage, tout en causant d’horribles démangeaisons.

Le pauvre quadrupède était si faible et résigné qu’il n’arrivait presque plus à bouger. « Je pouvais dire à son attitude et à son regard que Lucas avait renoncé à la vie, tant il était brisé et renfermé. C'était déchirant à voir », racontait Ben Cottle-Shaw.

Il l’a emmené aux urgences vétérinaires, pensant qu’il ne survivrait même pas au trajet. L’examen a confirmé le diagnostic de gale sarcoptique et révélé qu’il avait la queue fracturée, avec une plaie infectée. Malgré tout ce qu’il endurait, le chien se montrait très amical envers ceux qui l’examinaient et soignaient.

Par ailleurs, le vétérinaire a constaté qu’il était pucé, mais son identification a simplement permis de connaître son nom. Les informations concernant ses propriétaires n’étaient pas à jour.

Un rétablissement auquel personne ne s’attendait

Après son séjour en clinique vétérinaire, Lucas a été placé au centre Felledge de la RSPCA dans le comté du Durham, où il poursuit sa convalescence.

RSPCA

Ses bienfaiteurs sont agréablement surpris par les progrès réalisés depuis son sauvetage. Le chien a effectivement recommencé à courir et son poil repousse. Il regagne aussi du poids petit à petit. Le chemin est encore long, mais l’état de Lucas n’est plus aussi alarmant et tout incite désormais à l’optimisme.