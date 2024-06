La SPA dévoile sa nouvelle campagne choc contre l'abandon d'animaux à l'orée des grands départs en vacances (vidéo)

Abandonner son animal, c’est le blesser. Les lésions dont il souffre sur le plan psychologique après avoir été délaissé ne guérissent pas du jour au lendemain. Dans certains cas, elles ne disparaissent pas du tout. Alors que les premiers grands départs en vacances s’organisent et qu’elle redoute le pic malheureusement habituel d’abandons, la SPA en appelle à la conscience des propriétaires et à la solidarité du public.

« L'abandon est toujours une blessure. Soignons les animaux qui en sont victimes », tel est le cri du cœur et slogan de la nouvelle campagne de la SPA pour sensibiliser à ce fléau. Une blessure béante qui ne se referme pas aussi facilement que les propriétaires se séparant de leurs animaux de compagnie ont tendance à le croire.

Le triste constat revient chaque été, le nombre d’abandons atteignant un pic avec les grands départs en vacances. Bien qu’il existe des solutions de garde de plus en plus diversifiées et des destinations pet-friendly, les propriétaires sont encore trop nombreux à prendre la décision de se séparer de leurs chiens, chats et autres compagnons à fourrure.

C’est une véritable tragédie pour ces animaux, ainsi que pour les équipes travaillant dans les structures d’accueil qui manquent déjà de places. La SPA indique que « depuis janvier 2024, [ses] refuges tournent à plein régime, afin de porter secours aux 15 929 animaux recueillis ».



La SPA - Société Protectrice des Animaux / YouTube

« Il s’en remettra »

« Une prise de conscience » est plus que jamais nécessaire, rappelle Jacques-Charles Fombonne, le président de l’association. La campagne 2024 a été élaborée dans ce but. Comme on peut s’en rendre compte dans le spot, elle est axée sur les pensées des auteurs d’abandons destinées à alléger leur sentiment de culpabilité et rendre le geste plus « acceptable », alors qu’en réalité, il ne l’est pas. Les conséquences sur les animaux sont dramatiques, avec souvent des blessures psychologiques dont il est extrêmement difficile, voire impossible de se relever.

« Je l’abandonne, mais il n’a pas besoin de moi pour être heureux », se dit ainsi l’un de ces propriétaires, alors que l’on découvre un chien abattu et inconsolable. « Je l’abandonne, mais il est jeune. Il s’en remettra », pense, pour sa part, l’ancien maître d’un chaton que le traumatisme pousse à rester caché dans un coin de son box.

Tenter de se justifier de la sorte ne change rien aux souffrances de ces bêtes qui se retrouvent du jour au lendemain privées de leur entourage, de leur lieu de vie et de leurs repères.

« Notre dévouement est fort, mais nous avons besoin d’une prise de conscience »

Les images de cette campagne sont poignantes et les textes bouleversants. Ils montrent la dure réalité de l’abandon, celle que vivent les animaux en question et les bénévoles et salariés mobilisés pour leur venir en aide.

Ces derniers s’emploient quotidiennement à les choyer et à faire en sorte qu’ils se sentent aimés, mais rien ne peut se substituer à ce qu’apporte une véritable famille.

« Nos équipes se préparent, comme chaque été, à faire face aux abandons et à en subir toutes les conséquences. Notre dévouement est fort, mais nous avons besoin d’une prise de conscience. Nous espérons que cette campagne raisonnera auprès du plus grand nombre », indique M. Fombonne.

La SPA en appelle au soutien du public pour l’aider à lutter contre l’abandon et ses conséquences, et ce, via les dons qu’il est possible d’effectuer sur cette page.