À 84 ans, elle affronte un alligator pour sauver sa vie et celle de son chien

Del Boppel, une Américaine de 84 ans originaire de Floride, se remet de ses blessures à l’hôpital après avoir été victime d’une attaque d’alligator. Son Shih Tzu Queen, à qui elle a sauvé la vie, l’attend patiemment à la maison. Réciproquement, elle a hâte de le revoir après la mésaventure qu’ils ont tous les 2 endurée.

Del était sortie avec Queen pour une promenade habituelle autour de son mobil-home. Un étang se trouve à proximité de celui-ci et des alligators avaient déjà été repérés par la population dernièrement, précisait le Daily Mail. Les autorités compétentes n’avaient pas réagi, mais la suite des événements va certainement changer la donne…

ABC7 SWFL / Youtube

Un instinct de survie

Del et Queen marchaient donc près de ce point d’eau quand un alligator de 2,10 mètres a surgi. La femme a tout de suite compris que les choses allaient mal tourner et effectivement, quelques secondes après seulement, l’animal a attaqué. En le voyant foncer sur son chien, elle a eu le réflexe de lancer ce dernier en l’air pour qu’il puisse lui échapper.

Le reptile était hors de contrôle et a commencé à s’en prendre à elle : « C'était comme une torpille. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide de ma vie. Je n'avais pas le temps de réfléchir » témoignait-elle. Elle s’est alors mise à le frapper sur la tête et il a fini par s’en aller, laissant Del avec de grosses blessures. En effet, il est parvenu à mordre certains de ses doigts, son bras et une partie de sa jambe.

Une chance inespérée d’avoir survécu

Hospitalisée en urgence, l’octogénaire s’est incroyablement bien remise de l’attaque et a pu raconter son histoire aux médias. Elle apparaît souriante à l’écran et optimiste. Elle a déclaré avoir hâte de revoir Queen, qui est également en bonne santé. Elle espère désormais que des mesures seront prises pour protéger la population afin qu’un tel drame ne se reproduise pas.