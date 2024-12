Une bienfaitrice prend un chaton fragile sous son aile et le transforme en quelques semaines

Quand Nadija a rencontré Chip au refuge pour la première fois, il était extrêmement mal en point et perdait de l’énergie jour après jour. Bien qu’elle s’occupait déjà de plusieurs animaux, la femme au grand cœur n’a cessé de penser à cette boule de poils en détresse et l’a accueillie chez elle. À partir de cet instant, le chaton s’est progressivement métamorphosé.

Chip, un jeune tabby orphelin, a été placé dans un refuge surpeuplé après avoir été sauvé. Le félin était très mal en point et avait besoin d’une attention constante pour se rétablir. Nadija s’est portée volontaire pour l’accueillir chez elle et lui offrir les soins dont il avait besoin. Au fil des jours, le chaton a retrouvé sa vitalité et sa belle personnalité a émergé.

Ce n’était pas une mince affaire, car il était dans un état préoccupant quand Nadija l’a récupéré. Il souffrait notamment d’une grave infection au niveau de l’œil et était couvert de parasites externes, comme l’a mentionné Love Meow.

Un parcours du combattant

L’œil du chaton était en trop mauvais état pour pouvoir être soigné, alors il a été retiré. À la suite de cette opération, il s’est installé chez Nadija et s’est longuement reposé pour reprendre des forces. Sa bienfaitrice restait à ses côtés pour le soutenir : « J'ai passé beaucoup de temps à m'allonger avec lui, ce qu'il a adoré, à le câliner et à lui faire sentir en sécurité et aimé », a-t-elle témoigné.

Toute cette bienveillance a permis au jeune chat de se rétablir et de prendre confiance en lui. Sa santé restait toutefois fragile et il souffrait également de soucis d’estomac qui ne lui permettaient pas de se dépenser comme il l’aurait souhaité. Mais Nadija souhaitait lui offrir une vie de chaton comme les autres et lui a minutieusement fait suivre un traitement. À force de persévérer, Chip s’est remis sur pattes.

Un chaton équilibré

Il allait beaucoup mieux et son regain d’énergie était le signe qu’il était prêt à rencontrer les autres félins de la maison. La boule de poils s’est très bien entendue avec ses congénères et était particulièrement ravie de ne plus être seule. Non seulement elle avait trouvé des amis, mais elle pouvait aussi compter sur son humaine qui veillait tendrement sur elle.

Chip doit passer encore quelque temps chez Nadija avant d’être placé à l’adoption. Nul doute que sa joie de vivre communicative fera fondre une famille quand il sera prêt à quitter le nid.