L'instant touchant d'un chat qui flaire que sa propriétaire est enceinte (vidéo)

Le chat a-t-il compris que sa maîtresse attendait un bébé ? A voir son, adorable réaction quand il renifle et touche le ventre de sa propriétaire, on a bien l’impression que oui. Ce qui semble certain, c’est que le félin s’est rendu compte que quelque chose d’important était en cours.

La vidéo dont il est question ici, postée le 2 mars dernier sur la plateforme YouTube, montre la très touchante réaction d’un chat donnant l’impression de flairer la grossesse de sa maîtresse.

Au moment où cette émouvante scène s’est produite, la propriétaire de l’animal était tranquillement installée devant la télévision. Le chat a alors concentré toute son attention sur son ventre, qui avait gagné en volume.

Tout en gardant les yeux rivés sur cette zone, il s’est approché précautionneusement, examiné l’abdomen durant quelques secondes, avant de le renifler et d’y poser délicatement la patte.

Il a senti qu’il se passait quelque chose

Le félin a ensuite regardé sa propriétaire dans les yeux. A cet instant-là, il donnait l’air de vouloir lui dire qu’il avait compris. Il semblait également chercher à lui montrer que l’information qu’il venait de découvrir lui faisait énormément plaisir.

Le chat a ensuite reculé et s’est rassis sur l’accoudoir du canapé, tout en continuant à observer le ventre rond.

Animal Channel rappelle que, d’après les experts, les chats sont capables de « détecter » la grossesse de leurs maîtresses grâce à une variété d’indicateurs : les changements hormonaux, les signaux olfactifs, les modifications comportementales et des habitudes… Des aspects auxquels ils sont très sensibles. Grâce à leur ouïe, ils seraient même capables de percevoir les bruits que nous, humains, ne pouvons capter qu’à l’aide d’instruments, comme les battements du cœur du fœtus.

Sans oublier qu’une femme enceinte voit son métabolisme augmenter et sa température corporelle en faire de même. Or, les chats adorent la chaleur. Une raison supplémentaire pour eux de se montrer encore plus câlins.

