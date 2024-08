À 22 ans, Tétine fait partie des chats les plus âgés de France

Si l’on demandait aux propriétaires d’animaux de faire un souhait, beaucoup espéreraient certainement pouvoir garder leur ami le plus longtemps possible à leurs côtés. C’est un peu le bonheur que vit la famille Puech-Alcouffe. Elle partage son quotidien avec une chatte âgée de 22 ans.

Tétine ou Titi, pour les plus proches, est une Sacrée de Birmanie âgée de 22 ans. Un nombre record, d’autant plus lorsqu’on s’abuse à le convertir en âge humain. En effet, cela représenterait l’équivalent d’une centaine d’années ! La femelle peut se targuer d’être l’une des félines les plus âgées de France, voire du monde entier.

Elle vit aux côtés de la famille Puech-Alcouffe à Druelle, dans l’Aveyron (12). Ses proches, mais surtout son vétérinaire, sont surpris par sa vitalité malgré son âge avancé. Ce dernier est d’ailleurs particulièrement admiratif de son état de santé, qui ne s’est jamais gravement détérioré avec le temps. Centre Presse Aveyron rapportait qu’elle n’avait été que très rarement malade au cours de sa vie.

© Centre Presse Aveyron

Une féline comme les autres

Tétine dort un peu plus que ses congénères juvéniles, mais n’est pas inactive pour autant. Son caractère s’est forgé d’année en année et elle sait donner de la voix quand elle veut se faire entendre. Ses maîtres ont déclaré qu’elle avait « tendance à parler beaucoup, à miauler énormément ». C’est sa façon à elle de s’exprimer au quotidien !

Pour le vétérinaire de la féline, la situation de cette dernière est « extraordinaire ». Il est en effet rare qu’un chat atteigne un tel âge et dans un état de santé admirable. Tétine ne détient toutefois pas encore le record du monde de longévité, qui est précieusement conservé par Flossie. La chatte écaille de tortue, originaire d’Orpington, au Royaume-Uni, est âgée de 27 ans.

Tétine, née le 15 août 2002 selon les informations communiquées, a encore un peu de temps devant elle avant de décrocher le titre. Mais cela n’enlève en rien le caractère exceptionnel de son âge, qui fait certainement d’elle l’un des chats les plus vieux de sa région !