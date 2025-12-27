Des bénévoles et un hôtel à lapins travaillent ensemble pour sauver 8 lapereaux nouveau-nés sur le point d'être noyés car jugés « indésirables » (vidéo)

Si le personnel du Happy Bunny Retreat, une pension accueillant les lapins pendant l’absence de leurs maîtres, est habitué à chouchouter des boules de poils, il ne refuse jamais de leur venir en aide. Ainsi, lorsque cet « hôtel à lapins » a reçu un appel de détresse pour sauver 8 lapereaux d'un terrible sort, il a immédiatement répondu présent, même si cela ne fait pas partie de ses attributions.

À Johannesburg en Afrique du Sud, le Happy Bunny Retreat est un charmant petit « hôtel à lapins » familial qui offre à chaque boule de poils sa propre chambre, sa propre nourriture et tout le confort nécessaire pour un séjour en toute sécurité. Les petits lapins dont les maîtres s’absentent y sont accueillis comme à la maison ! Cet établissement n'est absolument pas une organisation de sauvetage, mais lorsqu’une urgence se présente, les membres de son équipe répondent volontiers à l’appel.

À la rescousse des lapereaux en danger

Fin novembre, alors que l'équipe de l’hôtel se préparait pour le pic d'activité des congés de décembre, ce n’est pas un appel pour réserver une chambre qu’elle a reçu, mais un appel de détresse. À l’autre bout du fil se trouvait une femme en panique signalant qu’une portée de lapereaux nouveau-nés avait été trouvée sur une propriété et qu’ils allaient être noyés car jugés « indésirables ».

© The Happy Bunny Retreat / Facebook

« Comment peut-on seulement imaginer faire une chose aussi cruelle à un être si petit et innocent ? Ceux d’entre nous qui ont un cœur ne le comprendront jamais », a partagé l’équipe de l’hôtel.

Le temps pressait et l'hôtel à lapins est immédiatement intervenu pour les mettre en sécurité. Pour l’aider dans cette tâche, il a mobilisé tous ses soutiens : un membre d'ARC Rabbit Assist s'est précipité pour donner le premier repas, un autre de Cottontail Cuts est venu surveiller les lapereaux, et encore une autre personne a aidé à peser chaque petit lapin afin de suivre leur croissance.

À la fin de la journée, les 8 boules de poils étaient saines et sauves, confortablement installées bien au chaud dans leur nid douillet.

© The Happy Bunny Retreat / Facebook

Une nouvelle vie en perspective

Surnommés les « octobuns », les petits lapins se portent bien aujourd’hui. « Pour l’instant, les 8 lapins se portent à merveille et mangent comme des ogres », a confié la propriétaire de l’hôtel à Good Things Guy. « Je m’améliore un peu chaque jour et ils deviennent de plus en plus confiants et actifs. »

© The Happy Bunny Retreat / Facebook

La mission de sauvetage de Happy Bunny Retreat est pourtant loin d’être terminée. Prochaine étape : la stérilisation et la recherche d’un foyer pour la vie.

« Même si tout va bien pour le moment, un jour il faudra les stériliser et, surtout, leur trouver des foyers aimants pour toujours (j'en ai 11 à moi et une ribambelle d'animaux à charge), et cela nécessitera la mobilisation de toute une communauté ! », explique la directrice de l’hôtel. Une mission qui sera certainement remplie avec brio, elle aussi !