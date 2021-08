Découvrez 20 photos de rongeurs domestiques doux et adorables

Les rongeurs domestiques sont nos compagnons les plus craquants. Ces photos sauront vous le prouver.

Les rats, les souris et bien d'autres rongeurs domestiques ont réussi à gagner le cœur de nombreuses personnes. Ces dernières ont même décidé de les adopter afin de vivre le bonheur de les voir aller et venir librement dans leur maison et s'épanouir au quotidien. Un bonheur qui s’explique par le caractère à la fois doux et adorable des rongeurs.

Voici 20 photos de rongeurs domestiques que l’on ne peut qu’aimer.

1. Les rats sont des petites créatures bien affectueuses

2. Des rongeurs minuscules qui nous regardent avec des yeux impressionnés

3. Ils peuvent se faufiler n’importe où, même sous les manches de nos vêtements

4. Ils sont curieux devant ces boîtiers noirs qui les traquent pour les prendre en photo

5. Ils ne reculent devant rien pour siroter des boissons bien fraîches

6. Ces 2 amis ont une forteresse installée dans leur cage dans laquelle ils jouent toute la journée

7. Les couleurs de l’arc-en-ciel lui vont comme un gant

8. Les bisous sont aussi une affaire de rongeurs

9. Au petit matin, ces 2 minuscules créatures pointent le bout de leur museau

10. Pendant que ce petit rongeur fait la grasse matinée

11. On peut dire que les rongeurs ont une passion pour les couvertures dans lesquelles ils s’enroulent en entier

12. La décoration de Noël est entièrement testée et approuvée par le rat

13. Des rongeurs qui ont organisé une petite soirée entre amis

14. Cette pantoufle a désormais un nouvel usage

15. Ce sont des créatures qui ont besoin de compagnie mais qui ne supportent pas les rivalités entre individus de même sexe

16. Ils aiment beaucoup leurs compagnons humains, aussi grands soient-ils

17. Les habitants de cette maison sont priés de ne plus faire aucun bruit

A lire aussi : Nettoyer la cage du chinchilla

18. Un hamac installé dans leur cage, pour leur plus grand plaisir

19. Les rongeurs sont aussi les amis des chiens

20. Il essaie de nouvelles techniques de kung-fu