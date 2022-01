2021 : une année catastrophique concernant les abandons de lapins !

Au Québec et dans la province de l’Ontario, les structures accueillant les lapins abandonnés tirent la sonnette d’alarme. Beaucoup d’entre elles vont bientôt manquer de places et certaines sont déjà arrivées à saturation, après une année 2021 qu’ils qualifient de catastrophique. Un constat rapporté par la CBC le lundi 5 janvier.

Elise Desaulnier, directrice exécutive du refuge SPCA de Montréal, indique que le centre a accueilli 370 lapins au cours de l’année écoulée. En 2019, l’association avait pris en charge 2 fois moins de lagomorphes (190). Des animaux « jeunes, âgés de moins d’un an pour la plupart », explique la responsable qui n’avait jamais été confrontée à une telle situation.

D’après Elise Desaulnier, ces abandons massifs trouvent en grande partie leur origine dans le fait que bon nombre de propriétaires sous-estimaient les besoins des lapins qu’ils avaient achetés ou adoptés. Résultat, les refuges sont surpeuplés et certains recourent à l’euthanasie.

Du côté de Proanima, refuge situé à Boucherville au Québec, on fait face au même problème. Sa responsable de la communication Patricia Durocher explique que l’établissement s’efforce d’encourager les adoptions responsables en réduisant les frais.

A 600 kilomètres de là, au refuge Rabbit Rescue Inc. de Cambridge en Ontario, la directrice Haviva Porter assure que ce fléau existait déjà par le passé, mais qu’il a été fortement aggravé par la pandémie de Covid-19.

Cutie Fuzzy Peach Is wondering why no one has applied to adopt her yet. She was rescued from a shelter in Quebec after she had given birth and her babies did not survive. She’s had a rough life but it is such a sweet little bunny. She hope someone will a… https://t.co/CnStVbmsau pic.twitter.com/sVCnz4YuuT