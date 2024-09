Piégé par une chaîne qui s’enfonçait progressivement dans son cou, Jack reprend espoir après son hospitalisation

L’Homme peut faire preuve de gentillesse et de bonté, tout comme il est capable du pire. Jack a été victime d’un bourreau qui ne lui a laissé aucune chance. Abandonné dans la cour de sa propre maison et enchaîné, le chien dépérissait jour après jour dans l’indifférence totale.

Si les membres de la SPCA Cap Bonne-Espérance devaient définir l’enfer, il désignerait probablement l’ancienne maison de Jack. C’est derrière celle-ci, située à Grassy Park (Afrique du Sud), que le chien vivait l’horreur au quotidien. Son propriétaire l’a tout bonnement abandonné dans sa propre niche, le laissant littéralement se putréfier.

La triste histoire de Jack est remontée jusqu’aux oreilles de l’inspecteur Taljaard, qui travaille pour la SPCA. En découvrant l’animal, l’homme a été scandalisé par son état et a tout fait pour obtenir sa saisie : « Il a porté avec lui les souffrances de Jack, se défendant avec ardeur pour obtenir un mandat d'arrêt afin de le sauver immédiatement » témoignait un porte-parole de l’association.

Cape of Good Hope SPCA / Facebook

Un constat effroyable

Avec sa détermination, Taljaard a pu convaincre le jury et une équipe de la SPCA ainsi que des policiers sont retournés au domicile de Jack. Ils avaient désormais l’autorisation de le récupérer et l’ont invité à sortir de sa niche dans laquelle il passait ses journées. En l’observant, tous ont découvert que la situation était bien pire qu’ils l’imaginaient.

Le pauvre canidé était dans un état pitoyable : « Il était couvert de tiques, elles étaient installées dans ses oreilles, sur tout son corps et même dans ses yeux » pouvait-on lire sur Facebook. Jack était aussi très maigre et blessé. En effet, la chaîne avec laquelle il était attaché s’était d’une part emmêlée, ne lui laissant aucune liberté de mouvement, mais rongeait aussi progressivement son cou : « Elle était devenue une partie de lui » affirmait la SPCA.

En chemin vers la guérison

Une opération chirurgicale était nécessaire pour lui ôter le corps étranger. Jack a été pris en charge en urgence, puis anesthésié pour subir l’intervention. Celle-ci s’est bien passée et ce poids de 2 kg, qui le condamnait un peu plus chaque jour, lui a été ôté.

Entouré de ses sauveteurs, Jack s’est remis de sa chirurgie et a été soigné pour ses divers problèmes médicaux. Il a redécouvert le plaisir de marcher et est désormais prêt à rejoindre une famille aimante, comme l’a précisé le Daily Voice. Il attend encore sa seconde chance au refuge et ce qui est certain, c’est que ses bienfaiteurs ne laisseront plus personne lui faire du mal.

A lire aussi : Dans l’espoir de trouver un foyer pour toujours, ce petit chien de refuge exécute une adorable danse pour ses visiteurs (vidéo)

Cape of Good Hope SPCA / Facebook