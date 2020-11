Obsédé par tous les bâtons en bois que son propriétaire touche, ce Berger Allemand tente de rapporter le "plus gros poteau"

© Taylor Kononchuk

Gaia la chienne est obsédée par les bâtons et privilégie toujours les plus gros. Lors de l’une de ses promenades en compagnie de son maître, elle a jeté son dévolu sur un poteau téléphonique et semblait fermement décidée à repartir avec.

Taylor Kononchuk est l’heureux propriétaire de Gaia, une magnifique chienne de race Berger Allemand. Intelligente et pleine de vie, elle a toujours été adorable, mais elle perd tout contrôle quand il est question de bâtons, comme le raconte The Dodo.

Branches, troncs d’arbres et bouts de bois sont de véritables trésors aux yeux de Gaia, mais ce qu’elle préfère, ce sont les bâtons de grande taille. A chaque sortie, elle se met à la recherche du précieux sésame, pour ensuite le remettre à son maître pour qu’il le lui lance et qu’elle fonce le chercher.

Récemment, alors que Taylor Kononchuk et Gaia se promenaient au bord de l’eau, la chienne s’est arrêtée net devant un énorme tronc qui n’était largement pas dans ses cordes. Il s’agissait, en fait, d’un vieux poteau téléphonique couché.

Malgré la taille et le poids de l’objet la chienne n’était pas du tout impressionnée, bien au contraire. Elle avait la ferme intention de s’en saisir et de le ramener à la maison. Mais elle a eu beau ouvrir grand la bouche et essayer sous tous les angles, le poteau refusait, bien évidemment, de bouger d’un iota.

Finalement, la chienne a fini par abdiquer et a préféré revenir à des choix de bâtons un peu plus raisonnables.

Tout cela sous le regard amusé de Taylor Kononchuk, qui n’a pas manqué d’immortaliser la scène en la filmant. Voici la vidéo :