Il ne lui restait plus que 6 mois à vivre : plus de 2 ans après, ce chien savoure ses glaces dans sa famille adoptive

Trouvé errant avec une arthrite grave et une colonne vertébrale qui se détériorait, Edward ne devait pas vivre plus de 6 mois d'après les vétérinaires, et il risquait l'euthanasie. Plus de 2 ans après ce pronostic, ce chien âgé coule des jours paisibles auprès de la famille d'accueil qui a fini par l'adopter, et un rendez-vous bihebdomadaire rythme toujours ses journées.

Lorsqu'il a été découvert livré à lui-même, Edward souffrait déjà d'une arthrite grave, tandis que sa colonne vertébrale se dégradait. Les vétérinaires lui donnaient 6 mois à vivre, et l'euthanasie faisait partie des risques qui pesaient sur lui. C'est pourtant Adopt A Homeless Animal Rescue qui a pris le relais : l'association a choisi de l'accompagner afin que le temps qui lui restait soit aussi doux que possible, racontait The Dodo.

© Lindsay B.

Une liste de choses à vivre avant de partir

L'association l'a confié à Lindsay B. et à sa famille, qui avaient déjà hébergé plusieurs de ses protégés. Quand Edward est arrivé, la maison venait tout juste de se vider : « Notre dernier chien en famille d’accueil venait d’être adopté quelques jours plus tôt, et notre chien de cœur était décédé environ trois mois auparavant », expliquait Lindsay. Reprendre un chien pour de bon n'était pas envisageable pour eux à ce moment-là, mais ils souhaitaient continuer à accueillir des pensionnaires de passage, et les chiens âgés avaient leur préférence.

Les multiples ennuis de santé du vieux chien n'ont pas fait reculer la famille, bien décidée à le soulager autant que possible. Elle a misé sur des compléments alimentaires, des traitements au laser et de l'acupuncture, sans rien négliger pour son confort.

En janvier 2025, l'association a dédié une publication à Edward, dans laquelle elle décrivait cet accueil en « fospice », contraction de foster home et hospice, autrement dit un hébergement de fin de vie, et saluait des journées remplies d'affection et de sorties. La famille avait même rédigé pour son protégé une liste de choses à vivre avant de partir, dont elle cochait les expériences une à une au fil du temps.

© Lindsay B.

Une « pup cup » à chaque passage du camion

Parmi ces plaisirs, un moment a vite pris le dessus sur tous les autres : le passage de Mister Softee, le marchand de glaces ambulant, dans les rues du quartier. La première fois que le camion s'est arrêté, la famille a voulu lui faire plaisir en lui commandant une « pup cup », une glace prévue pour les chiens. À la surprise de ses hôtes, le vieux chien s'est régalé.

© Lindsay B.

« Il a très vite compris, dès qu’il entendait la musique, que le camion arrivait dans la rue », racontait Lindsay. Depuis, la musique le met aussitôt en mouvement : il gagne le trottoir d'un pas chancelant mais pressé, puis attend sa part. Le conducteur, lui, n'a plus besoin qu'on lui passe commande : 2 fois par semaine, la glace pour chiens attend déjà Edward derrière la vitre du camion, d'où elle lui est remise.

© Lindsay B.

Plus de 2 ans se sont écoulés depuis que les vétérinaires avaient estimé qu'il ne lui restait que 6 mois, et Edward est toujours là. Ce pronostic, il l'a déjoué, entouré d'une famille qui a fini par l'adopter définitivement et qui ne lui ménage pas les pots de glace.