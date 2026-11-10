Boss, un chat d'épicerie noté 4,6 étoiles sur Google, rend heureux les clients entre les rayons (vidéo)

Dans une petite épicerie de Sydney, en Australie, certains clients ne s'arrêtent plus uniquement pour leurs courses. Boss, un chat roux, emboîte le pas aux visiteurs entre les étagères, et le matou est si apprécié qu'il récolte ses propres avis Google. Reste à savoir quelle note ses admirateurs lui ont attribuée…

On pousse d'ordinaire la porte d'une épicerie pour y dénicher de quoi grignoter, rarement pour y croiser une vedette locale. À Dong Nam A Brothers & Co. Grocery Shop, un petit commerce de coin de rue de Haymarket, à Sydney, en Australie, c'est pourtant ce qui peut arriver : Boss, un chat roux très connu dans le secteur, y a fait l'objet d'une vidéo partagée sur TikTok par @jessica.radic, dont Parade Pets s'est fait l'écho.

Un employé à 4 pattes dans les rayons

Son prénom n'a rien d'un hasard : Boss, c'est aussi, en quelque sorte, son intitulé de poste dans la boutique. Sa mission consiste à suivre les personnes qui entrent, longent les rayons et hésitent devant les paquets, en quête de l'en-cas idéal. Le petit moustachu semble apprécier cette escorte, le temps que chacun fasse son choix.

© Ha Ta / Google

Pour la boutique, ce chat d'épicerie vaut toutes les réclames du monde : une mascotte à fourrure que l'on vient aussi apercevoir, et plus seulement pour remplir son panier.

Une note de 4,6 étoiles pour un matou

Sa notoriété se lit jusque sur Google. Des clients mentionnent le chat dans leurs avis, et Boss dispose même de ses propres évaluations, où il affiche une note de 4,6 étoiles. Un score plus qu'honorable !

À en juger par cette popularité, certains acheteurs ne s'arrêteraient plus seulement pour leurs courses, mais aussi dans l'espoir d'apercevoir la boule de poils.

Sous la vidéo, les réactions se révèlent élogieuses et souvent amusées : certains avouent rêver de repartir avec le chat sous le bras, d'autres préviennent qu'il n'apprécie guère d'être dérangé, coup de griffe à l'appui, tandis que d'autres encore saluent son allure nonchalante.

Pourquoi certains chats sont si à l'aise avec les inconnus

Boss semble en effet naturellement sociable et peu impressionné par les étrangers qui défilent dans la boutique, ce qui est loin d'être le cas de tous les félins. L'organisation Best Friends explique que la timidité ou la nervosité d'un chat face aux inconnus dépend souvent de la manière dont il a été socialisé lorsqu'il était chaton.

© Andrea Sun / Google





Tout se joue très tôt, entre 2 et 7 semaines de vie, lors de ce que l'on nomme la période de socialisation : un chaton habitué à la présence humaine pendant ce court laps de temps aura plus de facilité, une fois adulte, à côtoyer les gens.

Mais chaque chat a sa personnalité. Certains adorent tout le monde sans exception, quand d'autres, même bien socialisés, préfèrent garder un cercle restreint.

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Une chose est sûre : Boss, lui, semble parfaitement à son aise entre les rayons, au milieu du va-et-vient des clients !