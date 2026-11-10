Pour lui éviter le refuge, une soignante garde la chienne âgée qui vient de perdre sa maîtresse

Aux urgences de Kettering Health dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis), Karley Hilldreth, assistante infirmière en poste depuis quelques mois seulement, a connu une soirée de travail peu ordinaire. Une patiente qui vivait dans sa voiture n'a pas pu être sauvée, et la chienne âgée arrivée avec elle, sans nom ni passé connu, est finalement repartie avec la soignante. Un peu plus d'une semaine plus tard, celle-ci est revenue sur cette nuit pour WHIO-TV Dayton, dans un reportage relayé par Yahoo News .

L'assistante infirmière le reconnaît elle-même : « Je n'aurais jamais pensé rentrer un jour chez moi avec un chien. »

Les secours avaient transporté sur un brancard une femme qui vivait dans sa voiture. Avec ses collègues, Karley Hilldreth a tenté de la sauver, mais ni les médecins ni le reste du personnel n'y sont parvenus.

La patiente n'était pas venue seule : une chienne déjà âgée l'accompagnait, dont personne ne connaissait ni le nom ni le passé. Au terme de cette nuit, l'animal, qui semble être une croisée Chow Chow, n'avait plus de foyer.

Aucune place pour la chienne

Pour trouver une solution, l'équipe des urgences a multiplié les appels, sans qu'aucune porte ne s'ouvre.

« Nous avons appelé la police de Dayton, plusieurs refuges, ce genre de choses. Personne n'a pu la prendre, que ce soit à cause du manque de places ou de la situation. »

Sans issue en vue, les soignants ont fini par se demander si l'un d'entre eux accepterait de ramener la chienne chez lui. C'est avec Karley Hilldreth qu'elle est finalement rentrée, et elle a reçu par la suite le nom de Honey.

« Je ne veux pas prendre le risque de la mettre dans cette situation, seule et malheureuse »

Au moment du reportage, l'assistante infirmière avait tranché : Honey resterait avec elle. Aucun proche ni ami de la défunte n'avait pu être retrouvé, et la placer en refuge était une idée à laquelle elle ne pouvait pas se résoudre.

« Je ne veux pas prendre le risque de la mettre dans cette situation, seule et malheureuse. Elle venait de perdre sa compagne et sa partenaire. »

Honey reste donc auprès de la soignante qui l'avait ramenée chez elle. Le refuge, lui, n'est pas une perspective que la chienne devrait connaître de sitôt.