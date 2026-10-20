« Le plus gros jouet qui couine » : face à un matelas qui se dégonfle, ce chien s'invente une nouvelle activité (vidéo)

Un matelas gonflable laissé à portée de patte d'un Golden Retriever débordant d'énergie ? Il n'en fallait pas plus pour que cet accessoire change de fonction. Dans une vidéo partagée sur le compte TikTok @rusty.and.ollie, le chien s'est emparé de l'objet comme s'il s'agissait du plus grand jouet jamais inventé. Restait à savoir si le matelas allait résister à autant d'enthousiasme…

Relayées par PetHelpful, les images publiées par @rusty.and.ollie sur TikTok montrent le Golden Retriever découvrant un matelas pneumatique et décidant aussitôt qu'il tenait là le meilleur jouet du monde. Comme on peut le voir, le chien s'est énormément amusé avec son humain préféré.

Intrigué, il a commencé par observer le trou d'évacuation, puis l'a reniflé comme pour essayer de comprendre la scène. L'excitation s'est ensuite complètement emparée de lui, et l'animal a sauté sur le matelas en train de se dégonfler. Il a fini par en faire un véritable joujou !

« Le plus gros jouet qui couine de tous les temps ! »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a reçu plus de 51 000 mentions « j'aime ». Des myriades de personnes se sont amusées face à la réaction du toutou.

« J'adore quand les chiens "aident" », confie une internaute. « Je regardais ça et ma chienne a commencé à regarder autour d'elle quand elle a entendu le bruit ! », commente une dénommée Sadie. « Le plus gros jouet qui couine de tous les temps ! », souligne un autre utilisateur du réseau social.

© @rusty.and.ollie / TikTok (capture d'écran)

L'info Woopets : pourquoi un matelas gonflable peut-il autant intriguer un chien ?

Comment un chien décide-t-il qu'un objet devient un jouet ? Une étude publiée dans Animal Cognition s'est penchée sur l'effet de la nouveauté sur l'intérêt des chiens pour les objets. Elle explique qu'un élément inconnu peut capter leur attention. Or, de la nouveauté, un matelas gonflable en offre à revendre : sa taille inhabituelle, sa surface molle et sa forme changeante pourraient le rendre particulièrement intrigant. Pour ce Golden Retriever, il s'agissait peut-être simplement d'un objet fascinant, qui bouge, se déforme et répond au jeu.

Une précaution s'impose tout de même. En effet, les matelas gonflables peuvent contenir du plastique ou du vinyle, des matières qu'un chien ne devrait ni mâcher ni avaler. Les adoptants doivent donc orienter leurs compagnons les plus fougueux vers des jouets solides et adaptés à leur taille, plutôt que de les laisser mettre en pièces les objets de la maison.