Un coureur recueille un chaton dans le désert, mais son défi de 13 000 km continue

Parti de Pékin pour rejoindre Londres en courant au profit d'une association, Jack Jarvis, 32 ans, a croisé un chaton abandonné dans le désert de Gobi lors de sa traversée de la Chine, rapportait Daily Echo . Il s'en est occupé pendant 7 jours et l'a baptisé Gobi.

Originaire de Hamble-le-Rice dans le Hampshire (Sud de l'Angleterre), ce coureur s'est lancé dans un défi de 13 000 km entre la capitale chinoise et l'Angleterre, à travers plusieurs pays, avec l'ambition de réunir 100 000 £ (près de 120 000 €) pour Brainstrust, une association qui accompagne les personnes touchées par une tumeur au cerveau. Jack a commencé à collecter des fonds pour cette cause après la mort de son grand-père, surnommé Budgie, emporté par une tumeur cérébrale en 2007.

C'est dans ce désert, dont il décrit le paysage comme dépouillé, bien loin de la verdure du Hampshire où il espère rentrer, que le sportif a recueilli le petit félin abandonné, auquel il a donné le nom du lieu.

© Daily Echo

« Je ne pouvais pas laisser Gobi là-bas, dans le désert, alors j'ai convenu avec ma compagne que nous le retrouverions en mars, une fois rentré », explique-t-il.

Un van cambriolé le jour du départ

L'aventure avait pourtant mal débuté. Le jour même de son départ de Pékin, des voleurs ont cambriolé le van d'assistance qui l'accompagne et ont dérobé pour 1 400 £ (près de 1 700 €) de matériel, parmi lequel le système électrique solaire servant à recharger et à faire fonctionner ses appareils. Malgré cette perte, il a poursuivi sa progression vers Londres.

Il vient d'ailleurs de boucler la première étape de son itinéraire, la Chine. « J'ai enfin terminé le premier défi, sans doute le plus grand : traverser la Chine », confie-t-il. « C'est vraiment agréable de sortir de Chine, c'est un beau pays, mais l'étape la plus difficile est derrière moi », poursuit le coureur.

Les chiffres relevés pendant le périple donnent la mesure de l'effort : 4 426 km parcourus en plus de 80 jours, pour 582 324 calories brûlées. Jack évoque une période rude, un test pour le mental, mais il continue d'avancer.

La suite du parcours passe par l'Ouzbékistan et d'autres anciennes républiques soviétiques, avant l'Europe et enfin l'Angleterre. Le trentenaire imagine déjà la ligne d'arrivée : une fête à Trafalgar Square, à Londres, où il compte marquer la fin de ses 13 000 km en vidant 100 bières. Restera ensuite le mois de mars et la promesse faite à Gobi.