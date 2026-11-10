Après une lourde opération, ce patient de 22 ans retrouve son chien sur son lit de réanimation

Oreo, un Border Collie croisé de 10 ans, n'est pas entré au CHU de Clermont-Ferrand comme n'importe quel visiteur. Ce toutou est venu retrouver son humain préféré, âgé de 22 ans, hospitalisé en réanimation depuis une lourde opération subie début août. Ces retrouvailles ont aussi marqué une étape pour l'hôpital.

Le toutou n'a pas franchi l'entrée principale : c'est une issue de secours qui lui a servi de passage vers la réanimation adulte du CHU Estaing, raconte Ici.fr. Ce Border Collie croisé n'en était d'ailleurs pas à sa première venue, puisqu'il voyait son humain pour la 3e fois dans ce lieu.

Ces retrouvailles s'inscrivent dans un projet plus large. Depuis le début de l'année, le CHU de Clermont-Ferrand cherche à savoir ce qu'apporte un chien à un patient tout au long de ses soins. 3 unités de réanimation participent, réparties sur 2 sites, Estaing et Gabriel-Montpied, et la première étape, celle de la faisabilité, vient d'être franchie.

« L'idée est de se dire que la présence de l'animal de compagnie pourrait améliorer le confort psychologique des patients dans des contextes compliqués », explique Sophie Cayot Constantin, anesthésiste réanimateur au sein de cette unité adulte du CHU Estaing.

Le patient, lui, est né avec une malformation de l'œsophage. Son parcours a été marqué par de lourdes interventions, la plus récente remontant au début du mois d'août, et c'est en réanimation qu'il reprend des forces depuis, petit à petit. « Avant de me faire opérer, j'étais toujours avec lui », confie-t-il, avant d'avouer que l'absence soudaine de son compagnon lui a fait un drôle d'effet.

Brossé, vacciné et habitué à la blouse

Dans la chambre, Oreo a pris ses aises sur le lit, entre les jambes de son humain. Côté hygiène, la médecin précise que le patient est recouvert d'un drap et que tous les cathéters sont protégés.

« D'habitude c'est une brute et là il est tout calme », s'amuse le jeune homme. À ces yeux, c'est comme si son compagnon sentait qu'il était malade.

Pour décrocher ce droit de visite, le toutou avait quelques conditions à remplir. Brossé le matin même par la compagne du jeune homme, il devait aussi se familiariser avec l'ambiance si particulière d'un hôpital. « On nous a fourni une blouse d'hôpital pour qu'il s'habitue à l'odeur et qu'il ne soit pas surpris, et il fallait qu'il soit vacciné et vermifugé », détaille la jeune femme.

Avant son lancement, l'expérimentation avait reçu l'aval des soignants des 3 unités concernées. Pour Céline Moreau, cadre de santé de la réanimation adulte du CHU Estaing, ces moments créent encore plus de liens avec le patient. « Pour les soignants, c'est aussi une parenthèse dans les soins », souligne-t-elle.

© Radio France - Paul Marcille

Des effets encore à mesurer

La 3e visite d'Oreo avait aussi une portée particulière pour l'étude. Ses 2 responsables, Adèle Gauthier ainsi que le professeur Matthieu Jabaudon, avaient placé la barre à 8 chiens accueillis avant de pouvoir considérer le dispositif comme réalisable. Or le toutou est justement le 8e à avoir obtenu son droit d'entrée : la première phase est donc bouclée.

La suite ? Un questionnaire sera distribué dans les prochaines semaines aux patients comme aux soignants, afin de mesurer les effets de ces visites dans le service. Les résultats restent donc à venir, mais Sophie Cayot Constantin livre déjà son impression : la présence des toutous semble donner aux patients une perspective d'avenir.

En attendant sa sortie, l'adoptant d'Oreo qui souhaite devenir agriculteur, savoure chaque passage de son chien, qu'il trouve mignon et innocent. « Il n'est au courant de rien, alors c'est encore plus beau », conclut-il.