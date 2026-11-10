Une petite chienne retrouvée dans un sac-poubelle reste dans un état critique après son sauvetage

L'histoire de Treasure aurait pu connaître une issue tragique, mais cette petite chienne a finalement été secourue à temps. Aujourd'hui, malgré un état jugé critique, elle bénéficie d'une prise en charge vétérinaire et peut compter sur la mobilisation d'une association qui met tout en œuvre pour lui venir en aide. Une enquête de police est également en cours pour tenter de retrouver la personne responsable de cet abandon particulièrement cruel et comprendre les circonstances de ce drame.

Repérée dans un conteneur à ordures voisin d'une station de lavage automobile, une chienne a été recueillie dans un état que la Darlington County Humane Society (DCHS) qualifie de critique, rapportait WPDE.

L'endroit précis de cette découverte n'a pas été communiqué. C'est cette association, basée à Hartsville en Caroline du Sud (Etats-Unis), qui a choisi de l'appeler Treasure. Son équipe veille désormais sur elle et sur ses soins.

Des gémissements entendus, puis la triste découverte dans une poubelle

Des gémissements ont été entendus à l'intérieur du conteneur. La petite chienne s'y trouvait attachée dans un sac à détritus.

© Darlington County Humane Society / Facebook

Comment la chienne a-t-elle atterri dans cette poubelle, et depuis combien de temps y avait-elle été laissée ? La Darlington County Humane Society reconnaît l'ignorer pour l'instant.

Depuis, l'équipe de la Darlington County Humane Society évalue son état et veille à ce qu'elle reçoive les soins vétérinaires dont elle a besoin.

© Darlington County Humane Society / Facebook

Un appel à la solidarité lancé et une enquête de police ouverte

Pour l'accompagner pendant sa convalescence, l'association de protection animale a lancé un appel urgent à la communauté. Nourriture, vaccins, soins vétérinaires et autres besoins restent à couvrir, et un lien de don permet de soutenir les actions de l'association.

En parallèle, la structure d'accueil cherche à établir comment Treasure a pu finir dans ce conteneur à ordures et dans un état de santé aussi préoccupant ; une enquête de police est en cours, précise l'association, qui a effectivement informé les forces de l'ordre de la situation. En attendant d'en savoir plus sur les circonstances de cet abandon, la petite chienne reste entre ses mains et s'accroche à la vie de ses maigres forces.