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Une petite chienne retrouvée dans un sac-poubelle reste dans un état critique après son sauvetage


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Faits Divers
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L'histoire de Treasure aurait pu connaître une issue tragique, mais cette petite chienne a finalement été secourue à temps. Aujourd'hui, malgré un état jugé critique, elle bénéficie d'une prise en charge vétérinaire et peut compter sur la mobilisation d'une association qui met tout en œuvre pour lui venir en aide. Une enquête de police est également en cours pour tenter de retrouver la personne responsable de cet abandon particulièrement cruel et comprendre les circonstances de ce drame.

Illustration : "Une petite chienne retrouvée dans un sac-poubelle reste dans un état critique après son sauvetage"
© Darlington County Humane Society / Facebook

Repérée dans un conteneur à ordures voisin d'une station de lavage automobile, une chienne a été recueillie dans un état que la Darlington County Humane Society (DCHS) qualifie de critique, rapportait WPDE

L'endroit précis de cette découverte n'a pas été communiqué. C'est cette association, basée à Hartsville en Caroline du Sud (Etats-Unis), qui a choisi de l'appeler Treasure. Son équipe veille désormais sur elle et sur ses soins.

Des gémissements entendus, puis la triste découverte dans une poubelle

Des gémissements ont été entendus à l'intérieur du conteneur. La petite chienne s'y trouvait attachée dans un sac à détritus.

La chienne découverte dans un sac poubelle au fond d'un contneur à ordures
© Darlington County Humane Society / Facebook

Comment la chienne a-t-elle atterri dans cette poubelle, et depuis combien de temps y avait-elle été laissée ? La  Darlington County Humane Society reconnaît l'ignorer pour l'instant.

Depuis, l'équipe de la Darlington County Humane Society  évalue son état et veille à ce qu'elle reçoive les soins vétérinaires dont elle a besoin.

La chienne prise en charge par les vétérinaires
© Darlington County Humane Society / Facebook

Un appel à la solidarité lancé et une enquête de police ouverte

Pour l'accompagner pendant sa convalescence, l'association de protection animale a lancé un appel urgent à la communauté. Nourriture, vaccins, soins vétérinaires et autres besoins restent à couvrir, et un lien de don permet de soutenir les actions de l'association.

En parallèle, la structure d'accueil cherche à établir comment Treasure a pu finir dans ce conteneur à ordures et dans un état de santé aussi préoccupant ; une enquête de police est en cours, précise l'association, qui a effectivement informé les forces de l'ordre de la situation. En attendant d'en savoir plus sur les circonstances de cet abandon, la petite chienne reste entre ses mains et s'accroche à la vie de ses maigres forces.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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