« C'est vraiment mon meilleur ami » : elle crée un stand de friandises devant chez elle en hommage à son chien de 19 ans

À 19 ans, Kermit passe la plupart de ses journées à se reposer près de la fenêtre de sa maison de Lakeside, en Virginie (États-Unis). D'après son humaine, Amanda Lewis, les vétérinaires estiment qu'il pourrait rester moins de 6 mois à ce vieux Beagle, et elle a voulu rendre cette période plus douce. Elle a alors eu une idée originale et émouvante, qui a pris une tournure qu'elle n'avait pas imaginée…

Comme le raconte WRIC ABC 8News, Amanda Lewis a accueilli Kermit il y a environ 12 ans. Avant d'arriver chez elle, le petit chien avait connu des années difficiles au cours desquelles il aurait subi des mauvais traitements. Depuis, le Beagle a vieilli à ses côtés. Nous avons eu la chance de l'avoir aussi longtemps. C'est presque un miracle », confie-t-elle.

Récemment, pourtant, une mauvaise nouvelle est venue bousculer le quotidien de la famille : les vétérinaires ont découvert une grosseur sur la rate du vieux toutou. D'après ce qu'ils ont indiqué à Amanda, le temps qui lui reste ne dépasserait pas 6 mois. Avec son mari Justin, elle a choisi de tirer le meilleur de chaque journée passée avec leur compagnon, en s'amusant autant que possible.

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« On appelle ça ses rondes de voisinage »

Que fait Kermit de ses journées ? Posté derrière la vitre, il observe les chiens et les passants qui défilent dans la rue, un spectacle qui, d'après son humaine, l'a toujours réjoui. « On appelle ça ses rondes de voisinage », explique Amanda.

Pour lui offrir davantage d'occasions de savourer ce défilé, elle a dressé devant la maison, sur Lakeside Avenue, un stand en libre-service où friandises et jouets attendent gratuitement les chiens de passage. Le tout est complété d'un coin réservé aux petits besoins, baptisé avec humour Kermit's P-Mail.

L'installation a aussi un côté pratique. Avec l'âge, Kermit délaisse une partie de sa nourriture et de ses gâteries, si bien qu'Amanda se retrouve souvent avec des sacs entamés, impossibles à donner. Les proposer aux voisins lui a paru un bon moyen de leur trouver une utilité.

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Le rendez-vous des promeneurs du soir

Amanda pensait simplement faire plaisir à son chien ; l'initiative a pris bien plus d'ampleur. Après avoir lu le panneau, des promeneurs font désormais un détour pendant leur balade du soir, et beaucoup reviennent régulièrement. Autour de ces paniers, les voisins accompagnés de leur toutou ont ainsi trouvé un nouvel endroit où se retrouver.

Katie Toibin, une voisine, compte parmi les habituées avec Logan, son chien adopté en refuge. Amanda et Justin traversent une période éprouvante, observe-t-elle, et pourtant le couple partage avec le voisinage l'affection de son Beagle, ses jouets et tout ce qu'il a à offrir. « Ça a vraiment rapproché tout le monde », souligne-t-elle.

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Pendant ce temps, Kermit n'a pas quitté son poste d'observation. Depuis la fenêtre, le vieux chien regarde défiler devant chez lui des compagnons qui remuent la queue, tout en recevant sa part d'attention. Son humaine espère maintenant que chaque promeneur du quartier prendra l'habitude de s'arrêter, de piocher une friandise et de lui dire bonjour.

« C'est vraiment mon meilleur ami », conclut Amanda.