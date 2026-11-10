Cette chatonne méfiante se laisse prendre dans les bras de la promeneuse qui la croyait sauvage

Un peu de pâtée, beaucoup de patience et un cœur bien accroché : voilà ce qu'il a fallu pour qu'une chatonne noire quitte le parking où elle se cachait et rejoigne un foyer. Environ 2 semaines plus tard, Shadow a pris ses marques chez ses nouveaux maîtres… et réservé une petite surprise à celle qui l'avait recueillie.

Un miaulement, et une promenade ordinaire peut subitement changer de cours. C'est ce qu'a vécu une habitante d'une résidence d'appartements, dont le témoignage, publié dans un groupe Reddit consacré aux chats, a été relayé par Cheezburger. Elle sortait son chien quand elle a entendu un chaton hurler, tandis qu'une ombre filait entre les voitures garées sur le parking...

Sans attendre, elle a ramené son toutou à l'intérieur avant de retourner voir de plus près. Les pleurs venaient bien d'un chaton, qui s'était glissé sous une camionnette stationnée sur le parking.

Une boîte de pâtée pour gagner sa confiance

Un atout jouait en sa faveur : elle avait déjà un chat à la maison, et donc de la pâtée à portée de main. Elle est allée en chercher, puis est revenue sur le parking avec de quoi attirer la petite boule de poils hors de sa cachette.

© u/Silver_Lake_12 / Reddit

La rencontre ne s'est pourtant pas faite en un claquement de doigts. Méfiante, la petite chatte gardait ses distances : la promeneuse a dû la suivre d'une voiture à l'autre avant de trouver l'occasion de poser la gamelle à sa portée. Cette fois, le repas a eu raison de ses hésitations.

La promeneuse a attendu que la chatonne soit occupée à manger pour l'attraper pensant qu'elle était sauvage. Il n'en a rien été : la petite s'est laissé faire sans broncher, et sa sauveteuse a pu la prendre dans ses bras tout simplement avant de regagner son appartement.

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Un humain préféré qui n'était pas prévu

Son fiancé étant au travail, c'est seule qu'elle a installé la nouvelle venue : un repas, un couchage aménagé dans la salle de bains, tout y était. La rescapée, baptisée Shadow, allait désormais partager le quotidien du couple et de Tigger, le chat roux déjà en place.

Restait une surprise. Finalement, c'est vers le fiancé que la chatonne s'est tournée, et non vers la promeneuse qui l'avait sortie de sous la camionnette. Celle-ci reconnaît, avec franchise, en avoir éprouvé une pointe de jalousie.

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Après environ 2 semaines de cohabitation, cette dernière a tenu à présenter Shadow aux membres d'un groupe en ligne qu'elle venait de rejoindre.

Les internautes ont répondu avec tendresse, admirant la bouille de la petite chatte noire, la beauté de Tigger et le geste de la promeneuse.

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Une personne travaillant à la MSPCA a rappelé qu'octobre est le mois de sensibilisation aux chats noirs, qui restent selon elle les plus difficiles à faire adopter. Shadow, elle, a déjà trouvé son foyer.