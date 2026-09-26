Ce chien identifié n’a pas été réclamé par sa famille, mais une autre l’a adopté après avoir vu sa vidéo

Dans une vidéo diffusée sur le compte TikTok @sharing.lov3, les internautes ont récemment pu découvrir l’émouvante histoire de Rocky, un chien de race mixte accueilli au refuge Cobb County Animal Services. Identifié mais pas réclamé par son propriétaire, le pauvre toutou avait le coeur brisé et refusait de manger. Cependant, grâce aux bénévoles et notamment à la vidéo partagée par @sharing.lov3, Rocky a trouvé un foyer, où il revient désormais à la vie.

C’est sur le compte TikTok @sharing.lov3 dont nous vous parlions déjà dans un précédent article, qu’une vidéo a été diffusée le 28 août dernier, montrant Rocky, un chien dont le coeur était si brisé après son abandon qu’il refusait tout simplement de manger.

@sharing.lov3 ?? READ HIS STORY ?? Rocky is only 4 years old, and he arrived at the shelter just two weeks ago, on August 12th. He was found as a stray with an ID, so the shelter reached out to his family. Sadly, they decided not to come for him… ?? Ever since Rocky arrived, he has been struggling here. He spends his days curled up in his bed, and recently, he stopped eating. The shelter has been trying to get him to eat by adding wet food to his dry food, but he still wasn’t eating. In just two weeks at the shelter, Rocky has lost 7 pounds. Today, I was asked to go visit Rocky because he really needed help and visibility. I decided I was also going to try to feed him. I thought maybe if I hand-fed him, he would be willing to eat. Maybe he just needed to feel loved. Maybe he needed someone to sit with him and remind him that he wasn’t alone. So I got a can of wet food and took Rocky into the bonding room. And he ate. ????? He ate half of the can, and that absolutely made my entire day. Rocky is such a sweet boy, but he is also incredibly sad. You can see how much this environment is affecting him. I took him outside, took him for a walk, spent some time with him, and told him that he was loved. Before I left, I put him back in his kennel, and he went straight back to his bed. I promised him that together, we would find him a family. Please, please help me keep my promise. ? The longer Rocky stays in this overcrowded shelter, the harder it is becoming for him... He desperately needs someone to come save his life. Please don’t let Rocky become another dog who loses hope inside a shelter kennel. He deserves a family who will love him, give him time to heal, and never give up on him. Rocky is waiting. Please don’t let him wait much longer. ?? #dog #tiktok #story #sad #rescue ? sonido original - Deivis-

« Rocky n’a que 4 ans, et il est arrivé au refuge il y a seulement deux semaines, le 12 août. On l’a trouvé errant avec une médaille d’identification, donc le refuge a contacté sa famille. Malheureusement, ils ont décidé de ne pas venir le chercher…», indiquait la légende de la vidéo.

Un chien plongé dans le désespoir

Accueilli au sein du refuge Cobb County Animal Services après avoir été trouvé errant, Rocky était désespéré. Dans cet environnement inhabituel et trop bruyant pour lui, Rocky s’isolait, déprimait et refusait de s’alimenter.

« Il avait cessé de manger et ne quittait plus son panier. Triste et oublié. »

Face à la détresse de Rocky, le refuge a alors demandé à la bénévole @sharing.lov3 de s’occuper de lui. Elle a alors pris le temps de s’asseoir et de tenter de lui donner à manger. À force de patience et de douceur, elle a réussi à lui donner quelques bouchées en le nourrissant à la main. «Le refuge essaie de le faire manger en ajoutant de la pâtée à sa nourriture sèche, mais il ne mange toujours pas. En seulement deux semaines au refuge, Rocky a perdu 7 livres. Aujourd’hui, on m’a demandé d’aller voir Rocky parce qu’il avait vraiment besoin d’aide et de visibilité. J’ai décidé que j’allais aussi essayer de le nourrir. Je me suis dit que si je le nourrissais à la main, il accepterait peut-être de manger. Peut-être qu’il avait juste besoin de se sentir aimé. Peut-être qu’il avait besoin que quelqu’un s’assoie avec lui et lui rappelle qu’il n’était pas seul. »

Rocky n’espérait que cela : un contact humain et de l’affection, si bien que ce geste était pour lui synonyme d’amour. Pour autant, il fallait absolument le sortir de là.

Rocky a conquis leur coeur

Grâce à la vidéo, Rocky a attiré l’attention d’une famille qui a décidé de lui offrir sa chance, comme l’indiquait une seconde publication diffusée le 12 septembre et relayée par le média Parade Pets . « C’est là que Tina et sa famille, qui vivaient à seulement 30 minutes de là, ont vu son histoire, et ils ont tout de suite su que Rocky devait être avec eux, précisait la légende. Dès le lendemain, ils sont allés au refuge pour le rencontrer, et ce jour-là, ils ont adopté Rocky. »

@sharing.lov3 ? ROCKY’S FREEDOM RIDE ? A few days ago, I was about to leave the shelter when one of the employees asked me if I could take a little time to meet one dog who really needed help and had been so depressed ever since his arrival. They told me Rocky had lost seven pounds in just one week, and he had stopped eating and was refusing his food. That day, I decided to record Rocky’s video and share it with the world…? And that’s when Tina , and her family, who happened to live just 30 minutes away watched his story, and they just knew that Rocky belonged with them. ?? The very next day, they went to the shelter to meet him, and that day, they adopted Rocky. ??? Ever since, they’ve been sharing updates saying that he is adjusting perfectly to his new home and that from now on, he doesn’t have to worry about a thing anymore. He is HOME. ??? They will never, ever let him go, and they will make sure that every day from now on, Rocky gets the love he deserves for the rest of his life. This is why I will never stop saying IT TAKES A VILLAGE. You all helped me share his video. You all helped me get him seen and reach the right family…? To the family who adopted Rocky : I can never thank you enough for saving his life and for giving him the most beautiful gift any shelter dog could ever ask for: A family. A forever home. And a lifetime of love. ?? Rocky went from losing weight, refusing to eat, and feeling completely defeated… to walking out of the shelter with a family of his own and a smile on his face… Sometimes, all it takes is one person willing to tell their story and a village willing to help that story reach the right person. Rocky was waiting for his people. And they finally found each other. ??? There’s always tomorrow. ?? HAPPINESS LOOK SO GOOD ON YOU ROCKY!!! #dog #happy #story #rescue #love ? original sound - Boyce Avenue - Boyce Avenue

La séquence montre le chien quittant le refuge avec une joie impossible à ignorer. Battant de la queue de façon frénétique, il marche avec ses nouveaux parents humains qui sont bien décidés à lui offrir la plus douce et aimante des vies.

« La beauté de la vie, c’est que, peu importe ce que l’on traverse, il y a toujours un lendemain », soulignait @sharing.lov3. La vidéo partageait également quelques images de sa nouvelle vie. Blotti contre sa famille, jouant avec son frère à 4 pattes, s’ébattant dans son jardin ou se reposant dans une couverture douillette, Rocky a enfin le foyer aimant qu’il méritait.