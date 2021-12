Royal Canin ravit les sens des chats avec sa nouvelle gamme d’aliments humides Sensory

Photo d'illustration

L’odorat, le goût et le toucher des chats vont être à la fête avec Sensory, la nouveauté proposée par Royal Canin. La gamme comprend 3 déclinaisons de bouchées en sauce et en gelée pour stimuler les sens de nos amis félins et les régaler, tout en contribuant à leur bien-être.

Une véritable expérience pour les sens du chat. C’est ce que promet Sensory, la nouvelle gamme de recettes humides lancée par Royal Canin. Des formules spécialement pensées pour stimuler les sens du chat lors des repas.

Nos compagnons à 4 pattes se fient à leurs sens particulièrement performants et aiguisés pour appréhender ce qui les entoure, à commencer par la nourriture. Royal Canin a effectué des recherches approfondies sur cet aspect pour créer une gamme complète d’aliments à la fois stimulants, à l’appétence élevée et pleins de bienfaits, baptisée Sensory. Ces nouvelles recettes sont Smell, Taste et Feel.

Sensory Smell : des arômes attractifs et intenses

L’odorat est, sans conteste, le sens le plus puissant chez le chat. Avec 60 à 70 millions de cellules olfactives, ce système ultra performant dépasse largement le nôtre. Le nez développé et fin du chat est le premier à entrer en action quand il s’agit de nourriture. Les arômes des aliments sont donc d’une importance capitale quant à l’intérêt que l’animal peut avoir pour ce qui se trouve dans sa gamelle.

C’est pourquoi les bouchées en sauce et bouchées en gelée Sensory Smell sont conçues selon un procédé permettant une diffusion plus rapide et plus intense des arômes et des saveurs. L’appétence de ces recettes est immédiate.

Sensory Taste : adaptée aux spécificités gustatives du chat

La formule Sensory Taste donne la part belle à la stimulation du goût chez le chat. Même si ce sens est moins développé que l’odorat, il possède des spécificités qu’il est essentiel de prendre en compte en matière d’alimentation féline.

On sait notamment que les chats sont sensibles à une saveur de base particulière appelée « umami ». Il est décrit par les Japonais comme un goût de bouillon et de viande. Les chats étant carnivores, cette saveur exerce sur eux un grand attrait et leur procure du plaisir.

Les recettes Sensory Taste de Royal Canin présentent justement un profil gustatif et aromatique (les 2 sont étroitement liés) élaboré pour plaire et faire du bien aux chats.

Sensory Feel : pour des sensations en bouche uniques

En se nourrissant, le chat fait appel à des petits récepteurs présents dans la cavité buccale et par le biais desquels il perçoit les différentes textures de ce qu’il mange. Cette sensation en bouche joue un rôle majeur dans son degré d’appréciation d’un aliment donné.

Sensory Feel propose des textures uniques, en sauce et en gelée, onctueuses et comprenant des morceaux de viande plus filandreux, pour garantir une expérience sensorielle complète et pleinement satisfaisante.